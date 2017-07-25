Суд отменил взыскание с "Газпрома" 80 миллионов в пользу Украины

Апелляционный суд отменил решение Хозяйственного суда Киева о взыскании 79,877 миллиона гривен дивидендов с компании "Газтранзит".

Соответствующее решение принял Киевский апелляционный хозяйственный суд.

Коллегия судей пришла к выводу, что удовлетворение заявления об обращении взыскания на дивиденды от чистой прибыли ЧАО "Газтранзит" нарушает права акционеров Газтранзита, поскольку указанные средства на момент взыскания принадлежат Газтранзиту, а не Газпрому.

Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева решил взыскать 79,877 млн гривен дивидендов ЧАО "Газтранзит" (Киев, частично принадлежит российскому "Газпрому") в рамках принудительного взыскания с ПАО "Газпром" штрафа Антимонопольного комитета Украины.

"Газпрому" и "Нафтогазу" принадлежит по 40,2174% акций "Газтранзита", еще 19,5652% акций – турецкой компании Turusgas.

В январе 2016 года АМКУ оштрафовал ПАО "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины.

Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами. В очередной раз 22 февраля Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с "Газпрома" штрафа, который вырос уже до 172 млрд гривен за счет пени за его неоплату.

Газтранзит был создан в 1997 году для расширения пропускной способности ГТС Украины для увеличения объемов транзита российского газа в Турцию и страны Балканского региона. Компания реализует проект по наращиванию мощности магистрального газопровода Ананьев-Тирасполь-Измаил, который проходит по территории Одесской области и Молдовы.

Экономическая правда