OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные события пятницы, 21 июля.

О Приватбанке. Новой и.о. председателя Приватбанка назначена Галина Пахачук. СМИ узнали, что она является женой Андрея Ващука - работника авиакомпании "Роза Ветров", которую связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

О турбинах Siemens. Немецкий концерн Siemens объявил, что в связи с незаконной доставкой его турбин в оккупированный Крым, он приостановит поставки энергооборудования российским компаниям. Впоследствии на официальном сайте компании было опубликовано четыре шага для восстановления своей деловой репутации.

О ГФС. Государственная фискальная служба отказалась раскрыть информацию о компаниях, которым оказывалась налоговая рассрочка в 2015-2016 годах. В ГФС говорят, что законодательство не дает им права называть компании, которым оказывалась рассрочка.

О стали. Украина опустилась в рейтинге мировых производителей стали с 13-го на 14-ое место. В июне 2017 года украинская промышленность выплавила 1,59 миллиона тонн стали.

О госбанках. Министерство экономического развития и торговли включило Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк в перечень государственных организаций, которые будут приватизированы.

О коррупции. Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует возможную растрату имущества в особо крупных размерах в ГАК "Хлеб Украины".

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