ГФС не хочет раскрывать компании, которым предоставляла налоговую рассрочку

Государственная фискальная служба отказалась раскрыть информацию о компаниях, которым предоставлялась налоговая рассрочка в 2015-2016 годах.

Об этом стало известно из ответа на запрос эксперта по вопросам противодействия коррупции Глеба Каневского, который есть в распоряжении ЭП.

Так, в ответ на запрос ГФС предоставила информацию о количестве решений о рассрочке денежных обязательств, которое было принято. Согласно документу, в 2015 году было принято 794 соответствующих решений, в 2016-м - 392.

При этом налоговики не раскрыли информацию о самих компаниях, получивших соответствующую рассрочку.

В начале июня Каневский уже обращался в ГФС с просьбой предоставить список компаний, которые с 1 января 2017по 1 июля 2017 получали рассрочку. Интересно, что тогда список был предоставлен.

Как оказалось, ГФС предоставляла налоговую рассрочку в 2017 году преимущественно компаниям бизнесмена Рината Ахметова.

Также в списке была компания "Богдан Моторс", совладельцем которой ранее был Петр Порошенко, а теперь компания принадлежит его бизнес-партнеру Олегу Гладковскому, первому заместителю секретаря СНБО.

Напомним, известный депутат Александр Онищенко, разыскивается за того, что его компании, по мнению правоохранителей, незаконно получали рассрочку. Экс-глава ДФС Роман Насиров обвиняется в предоставлении рассрочки по уплате рентной платы компаниям Онищенко с нарушением требований закона .

Обстоятельства, по которым рассрочка может считаться предоставленной с нарушением закона: наличие риска возникновения или накопления налогового долга; экономическое обоснование, что предприятия в будущем смогут оплатить платежи за рассрочкой; актуальная финансовая отчетность.

Впервые рассрочки по уплате ренты Онищенко дал еще начале 2015 года тогдашний председатель ДФС Игорь Билоус. Предприятия Онищенко договора о рассрочке не выполняли, рассроченые платежи несколько месяцев не уплачивались, а задолженность предприятия перед бюджетом неуклонно росла.

Экономическая правда