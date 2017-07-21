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НАБУ расследует растрату имущества руководителем госпредприятия

Пятница, 21 июля 2017, 10:32

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует возможную растрату имущества в особо крупных размерах в ГАК "Хлеб Украины".

Документ, свидетельствующий об этом, "Экономической правде" передал эксперт Центра "Эйдос" Глеб Каневский.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура 25 ноября 2016 года внесла в Единый реестр сведения по факту растраты имущества в особо крупных размерах, совершенной руководителем ГАК "Хлеб Украины" Мироном Скородинским в период с июля 2016 года по настоящее время по признакам правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.191 уголовного кодекса", - говорится в документе.

Осуществление досудебного расследования в данном уголовном производстве поручено Национальному антикоррупционному бюро.

 

Ранее в Министерстве аграрной политики образовали комиссию, которой было поручено провести проверку деятельности председателя ГАК "Хлеб Украины".

Экономическая правда

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