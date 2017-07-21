Приватбанк возглавила жена менеджера "приватовской" авиакомпании

Муж новой исполняющей обязанности председателя правления Приватбанка Галины Пахачук работает в авиакомпании "Роза Ветров".

Об этом сообщают "Наші гроші".

Наблюдательный совет "Приватбанка" принял решение о назначении исполняющей обязанности председателя правления банка Пахачук. До нынешнего назначения Пахачук возглавляла Департамент долговой политики Министерства финансов Украины.

Согласно декларации за 2016 год, ее муж Андрей Ващук работает в ООО "Авиационная компания" Роза ветров" (Windrose), его годовая зарплата составила 768 тыс. грн.

"Розу ветров" контролирует группа "Приват". С недавнего времени подписантом этой авиакомпании значится Алексей Диденко - директор ООО "Международный аэропорт "Днепропетровск", владельцем которого является ОАО "Авиационная компания "Днеправиа".

Учредителями авиакомпании "Роза ветров" записано ООО "Райдел", ООО "Феста", ООО "Ренли" и кипрские "Брегензер Лимитед" (Bregenzer Limited) и "Перфекций Лтд" (Perfekciy Ltd).

Кроме того, Ващук вместе с киевлянкой Еленой Донец владеет консультативным ООО "Прайм-Рейт", которое возглавляет Евгений Годес.

Как сообщалось, председатель правления Приватбанка Александр Шлапак подал в отставку.

Ранее стало известно, что немецкий банкир Райнер Мюллер-Ханке, который уже работал в Украине - в Сведбанке, претендует на должность главы Приватбанка.