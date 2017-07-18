OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические события вторника, 18 июля.

О ТЭС. "ДТЭК Днепрэнерго" подключило к сети девятый блок Приднепровской ТЭС и пятый блок Криворожской ТЭС, работающих на антраците.

О авиабилетах. Ассоциация "Аэропорты Украины" гражданской авиации предлагает ввести налоговые льготы на авиатопливо и отменить НДС на внутренние рейсы, и таким образом снизить стоимость авиаперевозок.

О евро. Курс евро поднялся выше 1,15 доллара впервые за последние 14 месяцев. На падение котировок доллара повлиял отказ республиканцев от идеи провести законопроект о реформе системы здравоохранения. Котировки гривни к евро на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 30,02-30,03.

О макропомощи. Если Украина не выполнит ряд условий ЕС до конца октября, то может не получить 600 млн евро помощи от Евросоюза.

О чрезвычайном положении в энергетике. Действие чрезвычайных мер в энергетике завершилось. Председатель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук считает, что пока нет оснований для их продолжения.

О Wizz Air. Лоукостер Wizz Air хочет летать маршрутами, по которым планировал летать Ryanair и уже обратился с соответствующим предложением в аэропорт Львов.

О Нафтогазе. НАК занял седьмое место в мировом рейтинге качества управления среди государственных компаний добывающей промышленности.

Об Укрнафте. Укрнафта решила заморозить проект по разведочному бурению на Великобубнивском месторождении в Сумской области из-за неопределенности в вопросе продления лицензий.

Экономическая правда