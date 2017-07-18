Курс евро резко вырос относительно доллара США

Курс евро поднялся выше 1,15 доллара впервые за последние 14 месяцев.

Об этом сообщает MarketWatch, передает "Интерфакс-Украина".

Евро торгуется утром во вторник в районе 1,1531 доллара против 1,1478 доллара на закрытие предыдущей сессии.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, уменьшился на 0,4%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, упал на 0,43%.

Негативное влияние на участников рынка оказала новость о том, что республиканцы в Конгрессе, столкнувшись с нехваткой голосов, отказалась от идеи провести законопроект о реформе системы здравоохранения. Теперь они будут пытаться отменить основную часть положений существующего законодательства, принятого при президенте Бараке Обаме.

Два сенатора-республиканца покинули в понедельник ряды сторонников законопроекта, что сделало невозможным его принятие в Сенате. До этого республиканцы уже потеряли два голоса из 52. Все 48 демократов в Сенате против реформы, поэтому республиканцы могли добиться успеха лишь при практическом полном единодушии по этому вопросу.

Отмена части законодательства без принятия нового закона может оказаться рискованной, так как создаст проблемы для функционирования системы здравоохранения, считают противники такого подхода.

Президент США Дональд Трамп сделал реформу здравоохранения одним из главных пунктов своей программы.

Напомним, в июне евро достиг самой высокой отметки за год в паре с долларом США.