Евро на межбанке пересек отметку 30,00
Вторник, 18 июля 2017, 17:20
18 июля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,92-25,94 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17.00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,92-25,94 гривни;
Евро - 30,02-30,03 гривни;
Российский рубль - 0,4380-0,4387 гривни.
Напомним, 18 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 10:00 установились на уровне 25,93-25,95 гривни за доллар.
Как сообщалось, 18 июля курс евро поднялся выше 1,15 доллара впервые за последние 14 месяцев.
Экономическая правда
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