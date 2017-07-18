Евро на межбанке пересек отметку 30,00

18 июля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,92-25,94 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17.00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,92-25,94 гривни;

Евро - 30,02-30,03 гривни;

Российский рубль - 0,4380-0,4387 гривни.

Напомним, 18 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 10:00 установились на уровне 25,93-25,95 гривни за доллар.

Как сообщалось, 18 июля курс евро поднялся выше 1,15 доллара впервые за последние 14 месяцев.

Экономическая правда