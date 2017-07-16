OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

Главные экономические новости выходных.

О госбюджете. Министр финансов заявил, что было некомпетентное вмешательство, но все обошлось.

О коррупции. Правоохранители раскрыли схему хищения вагоноремонтным заводом более 100 миллионов гривень.

О подорожании. Проезд в наземном транспорте и в метрополитене в Киеве подорожал на 1 гривну.

О запретах. Провайдеров, которые не заблокировали запрещеные российские ресурсы, будут штрафовать на 1% годового дохода.

О кибербезопасности. Киберполиции призывает не придерживаться советов "M.E.Doc" после вируса Petya.

О финансовой помощи. США предлагают выделить на помощь Украине минимум 410 миллионов долларов.

О Маске. Основатель Tesla запустил таинственный сайт, а в самой Tesla появился конкурент.