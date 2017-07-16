OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ
Главные экономические новости выходных.
О госбюджете. Министр финансов заявил, что было некомпетентное вмешательство, но все обошлось.
О коррупции. Правоохранители раскрыли схему хищения вагоноремонтным заводом более 100 миллионов гривень.
О подорожании. Проезд в наземном транспорте и в метрополитене в Киеве подорожал на 1 гривну.
О запретах. Провайдеров, которые не заблокировали запрещеные российские ресурсы, будут штрафовать на 1% годового дохода.
О кибербезопасности. Киберполиции призывает не придерживаться советов "M.E.Doc" после вируса Petya.
О финансовой помощи. США предлагают выделить на помощь Украине минимум 410 миллионов долларов.
О Маске. Основатель Tesla запустил таинственный сайт, а в самой Tesla появился конкурент.
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