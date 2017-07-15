Розкрили схему розкрадання вагоноремонтним заводом понад 110 мільйонів

Слідчі Генеральної прокуратури та оперативники Національної поліції виявили злочинну схему розкрадання державних коштів посадовими особами ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод" на суму понад 110 мільйонів гривень.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції України.

Як зазначається, правоохоронці провели 23 санкціонованих обшуки і вилучили понад 1,5 мільйона гривень. На рахунки заводу накладено арешти.

З'ясувалося, що протягом останніх трьох років група компаній безпідставно отримувала перемогу в тендерах.

"За результатами експертного дослідження встановлено, що протягом 2015-2017 років за вищевказаною схемою посадові особи ЗАТ" Київський електровагоноремонтний завод" і комерційних структур привласнили понад 113 мільйонів гривень державних коштів", - йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Слідчі ГПУ і оперативники Управління захисту економіки в м.Києві Нацполіціі встановлюють посадових осіб державного заводу і групи комерційних компаній, які безпосередньо причетні до скоєння даного правопорушення.