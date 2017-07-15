Вартість проїзду у громадському транспорті Києва підвищилася на 1 гривню

Вартість проїзду в комунальному транспорті Києва з 15 липня підвищилася до 5 гривень у метрополітені й до 4 гривень у наземному транспорті.

Відповідне розпорядження Київської міської державної адміністрації "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів та вартість проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, що працює у звичайному режимі руху" набуло чинності 15 липня, передають Українські Новини.

Відповідно до документа, вартість 1 поїздки в метро буде становити 5 гривень, а в наземному комунальному транспорті (автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер) - 4 гривні.

Жетони, придбані до моменту зміни тарифу на проїзд у київському метрополітені, будуть дійсні до 31 липня.

Пасажири одержать можливість зміни жетонів старого зразка на нові жетони з доплатою до чинного тарифу на станціях "Майдан Незалежності", "Дорогожичі", "Політехнічний інститут" і "Дарниця" до 31 серпня.

З 1 вересня жетони старого зразка обміну не підлягають і їхня вартість не компенсується.

Аналогічні правила будуть дійсні у відношенні разових проїзних квитків на наземні види комунального транспорту.

Нагадаємо, КП "Київський метрополітен" планує повністю вивести з обігу жетони для оплати проїзду до кінця поточного року.