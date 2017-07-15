Данилюк про зміни до держбюджету: було некомпетентне втручання

За словами міністра фінансів Олександра Данилюка, під час внесення змін до держбюджету мало місце некомпетентне втручання, яке створило ризики по дохідній частині.

Про це міністр фінансів написав на своїй сторінці в Facebook.

"Важливо, що вдалося збільшити видатки для критичних напрямів. Закладено додатковий ресурс для фінансування субсидій, Національної академії медичних наук, лікування за кордоном, програми "доступні ліки" тощо", - зазначив міністр.

Також він додав, що при розгляді змін на засіданні Бюджетного комітету були запеклі дискусії депутатів та представників Мінфіну.

"Не зважаючи на принципову позицію Мінфіну щодо доходів, які, відповідно до Бюджетного кодексу, мають обов’язково базуватися виключно на макроекономічних показниках, деякі депутати вирішили кодекс і логіку бюджетного процесу проігнорувати", - написав Данилюк.

За його словами, мало місце некомпетентне втручання, яке створило ризики по дохідній частині. Однак, Уряд відстояв принципову позицію, і в сесійній залі не пройшла найбільш шкідлива для бізнесу правка, якою пропонувалося відшкодовувати суми ПДВ шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики.

Данилюк запевнив, що Мінфін докладе всіх зусиль, щоб при реалізації цьогорічного бюджету скореговані показники не мали негативного впливу на роботу бізнесу та розвиток економіки нашої країни.

Нагадаємо, 13 липня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2017 рік".

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