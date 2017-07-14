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Аэропорт "Львов" подписал контракт с Ryanair

Пятница, 14 июля 2017, 13:01

Международный аэропорт Львов в отклонил несколько требований компании, но, тем не менее, заключил контракт.

Об этом сообщила генеральный директор аэропорта Татьяна Романовская, передает Интерфакс-Украина.

"Мы сняли несколько требований. В первый год они предлагают только базовый договор, все остальные требования, о которых говорил Борисполь, рассматриваются уже в последующие годы", - сказала она.

Речь в частности идет о требованиях Ryanair, через которые аэропорт "Борисполь" не заключил договор с компанией.

Напомним, после длительных переговоров, Ryanair остановил остановил продажи билетов в Украину и из нее и отказался от выхода на украинский рынок

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Ryanair Львов
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