Почему ушел Ryanair

Что не устроило ирландского лоукостера, почему не удалось договориться с "Борисполем" и есть ли шансы, что переговоры возобновятся.

Событие, которое должно было стать одной из главных побед текущего года, обернулось очередным громким скандалом.

Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair решила отменить запланированный выход на украинский рынок.

Официальная причина, которую накануне озвучил авиаперевочик — "Борисполь" не выполнил соглашение, достигнутое в Министерстве инфраструктуры с его нынешним гендиректором Павлом Рябикиным.

У менеджера аэропорта на этот счет есть свои аргументы: "Требования, выдвинутые ирландцами, являются незаконными и привели бы к убыткам для аэропорта в размере 2 млрд гривен в год".

В свою очередь министр инфраструктуры Владимир Омелян и ряд экспертов авиационной отрасли считают, что не обошлось в этой истории без авиакомпании МАУ Игоря Коломойского, которая на данный момент является базовым авиаперевозчиком для "Борисполя".

ЭП объясняет более детально, почему не смогли договориться руководство "Борисполя" и Ryanair, кто выиграет от этого решения, и стоит ли ждать прихода других лоукостеров на украинский рынок после провала с Ryanair.

"Ультимативные требования" Ryanair. Версия Борисполя

По словам Рябикина, есть целый ряд вопросов, по которым ему не удалось найти общего понимания с ирландскими коллегами. На пресс-конференции 10 июля он остановился на трех из них.

Он обратил особое внимание на три пункта, назвав некоторые из них противозаконными.

Где должны рассматриваться спорные вопросы. "Перевозчик настаивает на том, что мы должны рассматривать спорные вопросы в Лондонском арбитраже с применением норм британского права", — говорит гендиректор.

"Это требование не совсем уместно. Все наши взаимоотношения связаны с исполнением обязательств на территории нашей страны украинским предприятием. Мы считаем, что они должны рассматриваться на территории Украины с применением норм украинского законодательства", — отмечает он.

Еще одно требование — 7,5 доллара пассажирский сбор, закрепленный на 5 лет.

"Снижением пассажирского сбора и применением скидочной системы мы достигаем расчетной цифры 7,5 долларов на пассажира, но мы обуславливаем ее тем, что прирост пассажирооборота должен составлять 150 тыс человек ежегодно, а Ryanair настаивает, что если они просто обеспечивают 150 тысяч пассажиров (не каждый год, ЭП) мы должны им гарантировать 7,5 дол", — говорит Рябикин.

"Устанавливая 7,5 дол., мы давали цены, которые находятся по многим показателям ниже нашей себестоимости, понимая, что каким-то образом субсидируем новые линии и надеемся на рост пассажирооборота. Если перевозчик не гарантирует этот рост, мы не можем гарантировать ему продление скидки, которая предоставляется на первый год перевозок", — добавил он.

Проблема присутствует и в порядке начисления скидки.

"Когда мы говорим о 7,5 дол расходов на пассажира, наши партнеры просят эту сумму зафиксировать, и мы не знаем, какие у вас там есть сборы. В наших приказах есть два вида сбора: один связан с пассажиром, второй со взлетом/посадкой воздушного судна и начисляется в зависимости от веса самолета и от количества пассажиров, которые в нем присутствуют", - объясняет гендиректор.

"То есть при максимально полной загрузке воздушного судна сбор может быть меньше 7,5 дол. В случае если самолет летит полупустым — сумма будет выше, и мы можем, исходя из наших нормативных документов, считать только так", — заявил Рябикин.

Эта позиция также не устраивает ирландскую компанию, они хотят фиксированную стоимость. Устранить ее аэропорт не может, для этого необходимо вносить изменения в соответствующий приказ министерства инфраструктуры.

Еще один момент, который является принципиальным для "Борисполя" — применение правила 100 километровой зоны.

"Логика, которая заложена с подачи Ryanair в приказ министерства, позволяет на усмотрение руководителя предприятия предоставлять скидку при полете в новый аэропорт. Не в новый город, не по новому направлению, а в новый аэропорт", —уточняет Рябикин.

Это, по его словам, противоречит принятой публичной оферте, где определено, что скидки предоставляются только при полете по новым направлениям.

В данный момент понятие нового направления определяется как не менее 100 км от зоны, куда уже совершаются полеты.

"В чем для нас состоит зона риска. Предположим, на сегодняшний день мы имеем два перевозчика, которые летают в Лондон: авиакомпания British Airwаys — в Хитроу, МАУ — в Гатвик. Один из них платит 26 долларов, второй — 16. Обусловлено это разницей в объемах пассажиров. Тем не менее, в этот момент появляется третий перевозчик, который платит 7,5 дол", - отмечает Рябикин.

По его словам, в таком случае существует риск того, что остальные компании обратятся в АМКУ и потребуют для себя те же 7,5 дол с пассажира. Не исключено, что они это решение получат.

"То есть, мы попадаем в зону рисков, которая может привести к тому, что в течение какого-то времени все компании воспользуются такой возможностью и получат такую ставку. Для нас расчетный риск в этом вопросе составляет 25 млн дол в год", —заявил Рябикин.

Другие требования Ryanair в части предоставления бесплатных аэронавигации, стоек регистрации, стоянок для такси, площадей для рекламы, бесплатных офисов для продажи авиабилетов и бесплатных офисов для службы аренды автомобилей, а также бесплатной аренды площадей в терминале в "Борисполе" назвали "не соответствующими законам Украины".

Переговорная позиция

С тем, что вышеперечисленное условия ирландской компании незаконны, не согласен эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава.

"Они не являются незаконными, в данном случае мы говорим о переговорах двух компаний и нужно видеть переговорные позиции сторон, но называть их незаконными может только суд, но не глава аэропорта", — считает эксперт.

По его мнению, руководство аэропорта добавляет эмоциональной окраски в те вопросы, которые требуют сугубо прагматичного анализа.

Согласен с ним адвокат и эксперт по авиационному праву Андрей Гук: "То, что "Борисполь" выплеснул на публику как требования и ультиматумы, таковым не является. Это переговорная позиция".

"Необходимо было вести переговоры, но не в прессе, а с Ryanair. То, что сегодня произошло — шок. Аэропорт комментирует ход переговоров в прессе. Такая форма поведения неприемлема для бизнеса", — отмечает он.

"Удивительно, что один из лучших юристов Украины не знает, что конфиденциальные условия договора разглашать запрещено, а особенно фантазировать на их тему, когда даже аэропорт "Львов" подписал контракт без этих позиций", — говорит министр инфраструктуры Омелян, который первым анонсировал приход ирландского лоукостера на украинский рынок.

Министр также заявил, что пресс-конференция Рябикина напомнила ему недавний репортаж на 1+1 (принадлежит владельцу МАУ Игорю Коломойскому, ЭП), в котором украинцев убеждали, что 500 долларов за авиабилет — это хорошая цена, а 20 евро за такой же перелет — это непосильно и ненужно никому.

"По заявлениям руководства "Борисполя можно сделать вывод, что они ищут не возможность для прихода новой авиакомпании, которая может обеспечить дополнительный поток пассажиров, а причину для того чтобы это не произошло", — добавляет Кава.

"В данном случае руководство аэропорта преследовало интересы вполне конкретных компаний, а не государства. Оно показало, что лучше уволиться, чем терпеть тот прессинг, который есть, и пробовать найти некий баланс между перевозчиками", — добавляет Гук.

Кто выиграет от ухода Ryanair и что дальше

"От того, что Ryanair откажется от украинского рынка выиграет авиакомпания МАУ, проиграют украинские пассажиры", — считает авиационный эксперт Сергей Хижняк.

Омелян, в свою очередь напоминает, что министерство снизило аэропортовые тарифы и сборы для всех без исключения авиакомпаний.

"Базовая авиакомпания, которая до этого никогда не чувствовала по отношению к себе дискриминационных условий, также получила максимальные скидки. Учитывая объемы перевозок, МАУ выигрывает больше. А также учитывая тот факт, что МАУ должна около 400 млн гривен в бюджет, дополнительные скидки являются вообще подарком с неба", — утверждает министр.

Хижняк напоминает, что о скидках, которые уже несколько лет предоставляются МАУ, никакой информации нет.

"Никто этого не анализировал и "Борисполь" с пресс-конференцией не выходил и не рассказывал, какие скидки он предоставляет МАУ. Мы сегодня не знаем, во сколько аэропорту обходится программа мотивации этой авиакомпании. Думаю, если посчитать, то там все будет гораздо более интересно, чем у Ryanair", — добавляет эксперт.

Собеседники ЭП в Мининфраструктуры отмечают, что ирландский лоукостер поставил точку на Украине и больше не вернется. "Поверьте, других лоу-костов тоже не будет", — добавляет он.

С ним не согласен Кава: "Уход с рынка Ryanair не закрывает дорогу для других лоукостов, многие к нам летают и сейчас". Он советует не проводить параллелей между Ryanair и другими перевозчиками.

В то же время, по словам гендиректора львовского аэропорта им. Даниила Галицкого Татьяны Романовской, Ryanair все же может полететь в Украине.

"Был долгий разговор и не один. Мне, конечно, говорили комплименты и извинялись. После услышанного разочарования и нашей позиции, безумного давления и заверений, что сделано очень много и мы все хотим видеть Ryanair, мне ответили, что у нас есть еще немного времени для согласования с "Борисполем" соответствующих условий соглашения", — написала Романовская на своей странице в Фейсбуке.

Соответствующая информация также размещена и на официальном сайте Ryanair. В сообщении отмечается, что ирландская авиакомпания сохраняет надежду, что Украина таки присоединится в будущем.

"Это коммерческое решение менеджмента. Авиакомпания – не благотворительная организация, а бизнес. Если они видят возможность для заработка — приходят, не видят — уходят. В этом деле никаких эмоций быть не может", — говорит Кава.

Ни для кого не является секретом, что ирландский лоукостер всегда отличался агрессивным поведением на рынке и неуступчивой позицией. Авиакомпанию регулярно критикует правительства и компании, которые не согласны с ее требованиями. В большинстве случаев Ryanair удавалось договориться, а иногда они уходили, и часто со скандалами.