OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
Главные экономические события четверга, 13 июля.
О бюджете. Верховная Рада приняла изменения в госбюджет.
О Фирташа. АМКУ оштрафует завод минеральных удобрений OstChem Фирташа за монополизм.
О финансовой помощи ЕС. ЕС может предоставить Украине третий транш макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро в декабре. Но при определенных условиях.
Об Укрпочте. Теперь в "Укрпочте" можно расплатиться карточкой.
О земельной реформе. Всемирный банк призывает правительство Украины с января отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
О налогах. Крупный бизнес пополнил бюджет на 129 миллиардов гривен.
О безопасности. СБУ проверяет компанию "Глория Джинс".
О медицине. Украина тратит на медицину значительно больше, чем любая страна с аналогичным уровнем доходов - 4% ВВП.
И о Ryanair. Международный аэропорт "Борисполь" возобновляет переговоры с ирландским лоукостером Ryanair в новом формате.
Тексты дня.
Когда на пенсию, или Найди себя в "гибком коридоре" Гройсмана
Верховная Рада в четверг будет пытаться проголосовать в первом чтении так называемый пакет пенсионной реформы. ЭП предлагает посмотреть на простой график, который объясняет, когда украинцы будут выходить на пенсию по новым правилам.
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