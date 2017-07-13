OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические события четверга, 13 июля.

О бюджете. Верховная Рада приняла изменения в госбюджет.

О Фирташа. АМКУ оштрафует завод минеральных удобрений OstChem Фирташа за монополизм.

О финансовой помощи ЕС. ЕС может предоставить Украине третий транш макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро в декабре. Но при определенных условиях.

Об Укрпочте. Теперь в "Укрпочте" можно расплатиться карточкой.

О земельной реформе. Всемирный банк призывает правительство Украины с января отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

О налогах. Крупный бизнес пополнил бюджет на 129 миллиардов гривен.

О безопасности. СБУ проверяет компанию "Глория Джинс".

О медицине. Украина тратит на медицину значительно больше, чем любая страна с аналогичным уровнем доходов - 4% ВВП.

И о Ryanair. Международный аэропорт "Борисполь" возобновляет переговоры с ирландским лоукостером Ryanair в новом формате.

Тексты дня.

Когда на пенсию, или Найди себя в "гибком коридоре" Гройсмана

Верховная Рада в четверг будет пытаться проголосовать в первом чтении так называемый пакет пенсионной реформы. ЭП предлагает посмотреть на простой график, который объясняет, когда украинцы будут выходить на пенсию по новым правилам.