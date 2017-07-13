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Ми відновлюємо переговори з Ryanair - гендиректор "Борисполя"

Четвер, 13 липня 2017, 17:10

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" відновлює переговори з ірландським лоукостером Ryanair в новому форматі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор аеропорту Павло Рябікін.

"Я переконаний, що вдалося пояснити, що в ситуації з Ryanair немає місця для категоричних висновків. Я одностайний з прем'єр-міністром в тому, що лоукост компанії повинні прийти на український ринок і для цього необхідно підготувати відповідну нормативну базу", - сказав він.

"Ми відновлюємо переговори з Ryanair у форматі Міністерство - аеропорт "Бориспіль" - Ukraine Investment Promotion Office (Національна інвестиційна рада)", - зазначив Рябікін.

Нагадаємо, 10 липня стали відомі вимоги Ryanair, які "Борисполю" висунув лоукостер Ryanair, і на які аеропорт не погодився.

Тоді ж лоукостер зупинив продажі квитків в Україну та з неї і відмовився від виходу на український ринок.

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