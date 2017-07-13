Верховна Рада прийняла зміни до держбюджету
Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2017 рік".
За відповідне рішення проголосували 226 народних депутатів.
Проект закону №6600 було підготовлено з метою спрямування перевиконання дохідної частини державного бюджету для збільшення видатків на вирішення проблемних питань оборони, громадського порядку і безпеки держави, соціально-економічних питань.
Згідно із законопроектом, доходи держбюджету планується збільшити з 731,031 млрд гривень до 770,967 млрд гривень.
При цьому доходи загального фонду держбюджету - з 673,7 млрд гривень до 701,7 млрд гривень, а спецфонду - з 57,3 млрд до 69,2 млрд гривень.
Витрати держбюджету пропонується збільшити з 800,126 млрд гривень до 841,102 млрд гривень.
Видатки загального фонду - з 739,7 млрд до 767,7 млрд гривень, спецфонду з 60,4 млрд гривень до 73,4 млрд
Граничний розмір дефіциту держбюджету зберігається на рівні 77,647 млрд гривень.
Граничний розмір держборгу буде збільшений з 1,7167 трлн гривень до 1,8237 трлн гривень в зв'язку з докапіталізацію Приватбанку.
Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, спецфонд переважно буде наповнений за рахунок зарахування 10,98 млрд грн від спецконфіскаціі. Зазначені кошти, в тому числі, будуть спрямовані: понад 4 млрд грн - на підвищення обороноздатності та державної безпеки, 4 млрд грн - на розвиток системи охорони здоров'я в сільській місцевості, 1 млрд грн - на розвиток і підтримку мережі автодоріг загального користування.
Також передбачена субвенція місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток в сумі 1 млрд грн, яка буде розподілятися Мінфіном за погодженням з бюджетним комітетом парламенту.
Крім того, сума в 14,1 млрд грн, запропонована раніше урядом в якості додаткового фінансування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, залишилася в проекті до другого читання незмінною.
Згідно із запропонованою комітетом редакцією, витрати на забезпечення роботи Генпрокуратури збільшено на 550 млн грн, Держприкордонслужби - 400 млн грн, Нацгвардії - 430 млн грн, Держспецзв'язку - 136 млн грн.
Олександр Колесніченко, ЕП.
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