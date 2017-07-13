Світовий банк закликає Україну скасувати мораторій на продаж земель
Світовий банк закликає уряд України з січня скасувати мораторій на продаж сільськогосподарських земель.
Про це заявила директор Світового Банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен, передає Bloomberg.
"Щоб отримати додаткову допомогу, уряд повинен просунутися в питаннях реформи охорони здоров'я, а також земельної і пенсійної реформ", - сказала Кахконен.
"Банк, який вклав понад 10 мільярдів доларів в Україну, готовий і далі допомагати в реалізації її планів", - заявила вона.
"Ми дуже задоволені прогресом, досягнутим урядом за останній рік, - вони провели дуже важливі реформи і просунули країну вперед. Ми сподіваємося, що в країні збережеться політична стабільність і реформи продовжаться", - сказала Кахконен.
Вона також закликала уряд зняти мораторій на продаж сільськогосподарських земель в січні.
"Цей крок буде спрямований на стимулювання сільського господарства. Світовий банк може розглянути деякі фінансові проекти в цій сфері, такі як іригація", - підсумувала вона.
Раніше прем'єр Володимир Гройсман заявив, що уряд досі працює над проектом закону "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".
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Економічна правда
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