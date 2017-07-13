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Мы возобновляем переговоры с Ryanair - гендиректор "Борисполя"

Четверг, 13 июля 2017, 17:10

Международный аэропорт "Борисполь" возобновляет переговоры с ирландским лоукостером  Ryanair в новом формате.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор аэропорта Павел Рябикин.

"Я убежден, что удалось объяснить, что в ситуации с Ryanair нет места для категорических выводов. Я единогласен с премьер-министром в том, что лоукост компании должны прийти на украинский рынок и для этого необходимо подготовить соответствующую нормативную базу", - сказал он.

"Мы восстанавливаем переговоры с Ryanair в формате Министерство - аэропорт "Борисполь" - Ukraine Investment Promotion Office", - отметил Рябикин.

Ранее стали известны требования Ryanair, которые "Борисполю" выдвинул лоукостер Ryanair, и на которые аэропорт не согласился.

Тогда же лоукостер остановил продажи билетов в Украину и из нее и отказался от выхода на украинский рынок.

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Борисполь Ryanair
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