Мы возобновляем переговоры с Ryanair - гендиректор "Борисполя"

Международный аэропорт "Борисполь" возобновляет переговоры с ирландским лоукостером Ryanair в новом формате.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор аэропорта Павел Рябикин.

"Я убежден, что удалось объяснить, что в ситуации с Ryanair нет места для категорических выводов. Я единогласен с премьер-министром в том, что лоукост компании должны прийти на украинский рынок и для этого необходимо подготовить соответствующую нормативную базу", - сказал он.

"Мы восстанавливаем переговоры с Ryanair в формате Министерство - аэропорт "Борисполь" - Ukraine Investment Promotion Office", - отметил Рябикин.

Ранее стали известны требования Ryanair, которые "Борисполю" выдвинул лоукостер Ryanair, и на которые аэропорт не согласился.

Тогда же лоукостер остановил продажи билетов в Украину и из нее и отказался от выхода на украинский рынок.

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