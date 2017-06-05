OVERTIME: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЗА ВЫХОДНЫЕ

Главные экономические новости за выходные

О SpaceX. Американская аэрокосмическая компания SpaceX впервые за свою историю успешно запустила на орбиту ранее использованный космический аппарат Dragon.

О Нафтогазе и Газпроме. Окончательные расcчеты сумм компенсации в споре "Нафтогаза" и "Газпрома" будут известны после завершения так называемого "транзитного дела".

О пенсионной реформе. Международный валютный фонд и Всемирный банк выразили свою поддержку правительственному законопроекту о реформировании пенсионной системы, который разработали в Минсоцполитики.

О Пенсионном фонде. После повышения минимальной заработной платы до уровня 3200 грн с 1 января 2017 года в Пенсионный фонд поступило дополнительных 11 миллиардов гривен.

О Приватбанке. Государственный Приватбанк подал заявление в суд с целью аннулирования депозитных договоров семьи Суркисов.

О газе. Украина в январе-мае 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличила транзит газа через свою газотранспортную систему на 21,8% (на 6,858 млрд кубов) - до 38,255 млрд кубометров.

А по состоянию на 31 мая запас природного газа в подземных хранилищах Украины превысил 10 млрд кубометров.

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Биткойн. Золотая лихорадка 21 века

Есть ли смысл инвесторам сейчас переводить свои деньги в наличные, или лучше скупать еще больше биткойнов, ожидая дальнейшего ралли? Пока, говоря о биткойнах, с уверенностью можно было говорить только о волатильности.