OVERTIME: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ

Главные экономические новости за 2 июня.

О Роснефти и Медведчуке. Российская госкомпания "Роснефть" продала нефтегазовый бизнес израильскому бизнесмену Нисану Моисееву, связанному с Виктором Медведчуком.

Об Укрспирте. У полиции достаточно доказательств для объявления подозрения убийцы советника директора "Укрспирта" Виктора Панкова.

О Газпроме. Окружной административный суд Киева назначил рассмотрение иска "Газтранзита" об отмене постановления об аресте 40,2% акций, которые принадлежат российскому "Газпрому", на 7 декабря.

О Яндексе. Компания "Яндекс.Украина" закрывает офисы в Киеве и Одессе.

И в целом о российских компаниях. Украинским банкам запретили обслуживать российские компании с санкционного списка.

Об Укрнафте. Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" призывает Президента Петра Порошенко повлиять на Кабинет Министров для скорейшего принятия плана санации компании.

О посылках. Таможня ГФС с начала 2017 года обнаружила лишь одно почтовое отправление, с товаром, который нарушал права интеллектуальной собственности одной из мировых корпораций.

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Бомба под вашим домом. Неочевидные выводы из взрыва трубопровода на Голосеево

Взрыв трубопровода на Голосеево лишил людей жилья и автомобилей и мог привести к трагическим последствиям. Почему так произошло, и как себя обезопасить от небрежности чиновников и монополистов.