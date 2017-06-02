Бомба під вашим будинком. Неочевидні висновки із вибуху трубопроводу на Голосієво

Вибух трубопроводу на Голосієво позбавив людей житла і автівок, та міг призвести до трагічних наслідків. Чому так сталося, і як себе убезпечити від недбалості чиновників та монополістів.

Багатометровий фонтан із бруду, землі, шматків асфальту, що прорвався з-під землі біля жилого будинку на Голосієво і розкидав убік машини, вразив багатьох. Він став унаочненням сучасного стану українських міських теплокомуненерго — як фінансового так і технічного.

Багато хто поспішив одразу вказати на те, що керує тепловими мережами Києва наразі компанія ДТЕК. Без сумніву, більша частина уваги буде привернута саме до ДТЕК і до відповідальності компанії перед жителями будинку.

Ще одним цікавим фронтом протистояння з приводу аварії можуть стати суди між постраждалими від аварії, страховими компаніями та монополістом.

Однак у цій грі у "гарячу картоплю", в якій всі намагаються перекинути на когось власну економічну та політичну відповідальність, явно не вистачає кількох гравців. Вірніше, стурбовані самим фактом вибуху трубопроводу кияни, їх не помічають.

Забудовники ні при чому

Один із ключових акторів у цій ситуації, кого кияни воліють не помічати — це забудовники. Більшість із них настільки щасливі купити квартиру, що не зважають на порушення законодавства та при зведенні будинку.

Зрештою, житло у Києві є переоціненим, а шахрайств при купівлі квартир настільки багато, що щасливі власники нового житла воліють не помічати проблемності деяких практик забудовників.

Одна із таких практик — зведення будинків у місцях, де цього не можна робити із технологічних причин. Саме це й відбулося у Голосієво — будинок збудований безпосередньо у так званій охоронній зоні теплотраси. Такі зони існують якраз для того щоб на них нічого не будували — щоб застрахуватись від подібних ризиків.

Однак, українські забудовники славляться тим, що зовсім не люблять дотримуватись будь-яких норм безпеки. Особливо яскраво ця проблема проявляється в Києві — земля тут настільки дорога, а покупці готові платити наперед дикі суми грошей за ще незбудоване житло, що жадібність часто затуляє очі компаніям-девелоперам житла.

Ще одним прикладом нехтування нормами безпеки стала минулорічна пожежа вентильованого фасаду в будинку на Шулявській — за кілька хвилин згорів фасад 28-поверхової "свічки".

Жертв вдалось уникнути лише через те, що будинок ще не був заселений. В той же час, українські будівельні норми цілковито забороняють робити вентильовані фасади із використанням пінопласту — це може призвести до миттєвого займання, яке не можливо погасити, що, власне, і сталось.

ДАБІ не в кугсє, гебята

Природно, що багатоповерховий будинок у такому місті як Київ повинен контролюватись відповідними органами. Однак, дуже часто ці органи проявляють дивну поблажливість до "інноваційних підходів" забудовників.

Так, наприклад, Державна Архітектурно-Будівельна Інспекція не мала права погоджувати будівництво на магістральній трубі теплової мережі. А без документів ДАБІ будинок не мають права підключати до мережі ні Київенерго, ні тепловики. Однак, сталося те, що сталося — будинок побудовано і всі дозволи на це було отримано.

Ну, і якщо йти зовсім до кінця, то ДАБІ має право затверджувати будівництво до дев'ятого поверху, однак, вони активно затверджують і будівлі висотою більше 16 поверхів.

Що робити покупцеві

Звісно, покупець не повинен знати, чи поряд із його будинком проходить теплотраса. Адже цим мають займатись компетентні міські органи, в тому числі ДАБІ.

Однак, в умовах, коли ці органи не виконують свою функцію, покупцям доведеться перевіряти безпечність інвестування своїх грошей у нове житло — і з технічної і з фінансової точки зору.

Перевіряти офіційними і неофіційними каналами — через КМДА та через знайомих будівельників чи архітекторів, або знайомих із ДАБІ.

Можна також активно користуватись інструментами, наданими КМДА, наприклад - картою незаконних будівництв у місті Києві. Інтерактивна карта дозволяє побачити сотні об’єктів столиці, що зводяться із порушенням містобудівних норм.

Інакше — не варто дивуватись, якщо одного ранку перед виїздом на роботу ви побачите вашу машину розтрощеною фонтаном із магістрального трубопроводу. До речі, ви її застрахували?