Українським банкам заборонили обслуговувати російські компанії з санкційного списку

НБУ затвердив порядок виконання банками рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних санкцій відносно ряду російських компаній, включаючи російські соцмережі "ВКонтакте" і "Однокласники", ресурси Yandex, Mail.ru і бухгалтерську програму 1С.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на постанову №46 на сайті регулятора.

Як зазначається, з 3 червня банкам заборонено виконувати розрахункові документи клієнтів, зазначених у санкционных списках, які є ініціаторами перекладу і до яких застосовані санкції щодо зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань.

Крім того, забороняється ініціювати переказ коштів на рахунки осіб, зазначених у санкционных списках, до яких застосовані санкції щодо зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, або на власні рахунки банку, відкриті в організаціях, до яких застосовані такі санкції.

Винятки стосуються переказів грошових коштів за операціями, що здійснюються для збільшення статутного капіталу банків України.

Як відомо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.