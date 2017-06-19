OVERTIME: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ

Главные экономические новости за 19 июня.

О санкциях. Совет ЕС продлил до 23 июня следующего года санкции против оккупированного Крыма и Севастополя.

О горячей воде. Минэнергоугля дало поручение "Киевтрансгазу" подключить к сети ТЭЦ-6 в Киеве, чтобы возобновить поставки горячей воды в несколько районов города.

О курсе. Бюджетной резолюцией на 2018-2020 годы предусмотрен средний курс гривни на уровне 29,3-31 грн за доллар.

О ВВП. В первом квартале 2017 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года валовой внутренний продукт Украины вырос на 2,5%.

Об Одесском НПЗ. Районный суд Одессы вынес приговор о спецконфискации целостного имущественного комплекса Одесского НПЗ. Так, завод перешел в собственность государства в лице Кабинета Министров.

О Липецкой фабрике. Басманный суд г. Москвы продлил арест имущества Липецкой фабрики "Рошен" до 13 сентября 2017 года.

Об угле. Запасы угля антрацитовой группы в Украине на 180 тыс тонн больше, чем в прошлом году.

О львовском мусоре. Кабинет министров рассмотрит решение о выделении из резервного фонда 50 миллионов гривен Львову для проведения работ по обустройству городского мусорного полигона.

О ЛЭО Григоришина. Для недопущения отключения объектов области от энергоснабжения на период проведения АТО просят передать областную энергоснабжающую компанию "Луганское энергетическое объединение" в управление государству.

О "стене Яценюка". Депутаты "Народного фронта" хотят, чтобы Кабмин перенаправил 500 миллионов гривен конфискованных у "режима Януковича" на обустройство границы с Россией.

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