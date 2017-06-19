Суд продовжив арешт майна Липецької фабрики "Рошен"

Басманний суд м.Москви продовжив арешт майна Липецької фабрики "Рошен" до 13 вересня 2017 року.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Вартість арештованого майна багаторазово перевищує суму нібито заподіяної шкоди, про що кожен раз заявляють адвокати. Проте, суддя Ленська сумлінно проігнорувала Постанову Пленуму Верховного Суду Російської Федерації від 1 червня 2017 року № 19. Подивимося, що на це скаже Мосміськсуд при розгляді нашої апеляційної скарги"- прокоментував чергове продовження арешту генеральний директор Липецької фабрики "Рошен" Олег Казаков.

Нагадаємо, що суд у грудні 2016 року наклав арешт на 14 об'єктів нерухомості, зокрема, на склад готової продукції, 4 цехи, будівля підсобного корпусу і 7 земельних ділянок загальною площею понад 700 тис кв. м в рамках кримінальної справи про нібито розкраданні з бюджету Росії 180 млн рублів за рахунок нібито незаконного відшкодування ПДВ.

Також торговому дому ТОВ "Рошен" (м. Липецьк) було пред'явлено необґрунтовані податкові претензії на суму 150 млн рублів, що порушує Угоду про уникнення подвійного оподаткування.