Кабміну пропонують взяти в управління ЛЕО Григоришина

Для недопущення відключення об'єктів області від енергопостачання на період проведення АТО потрібно передати обласну енергопостачальну компанію "Луганське енергетичне об'єднання" в управління державі.

Про це заявив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз на селекторній нараді з підготовки до зими, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це третій варіант, з яким я звертався і до вас, і на РНБО - на період АТО передати в держуправління компанію ЛЕО, тому що не можна допустити відключення води і електрики в цілому", - сказав Гарбуз.

Голова ВЦА уточнив, що перший варіант вирішення проблеми передбачає прийняття постанови уряду, яке зараз знаходиться на доопрацюванні, про заборону відключати об'єкти ЖКГ на території Донецької та Луганської областей до завершення АТО, а другий варіант - видати ліцензію "Луганськобленерго" для енергопостачання об'єктів на підконтрольній території Луганської області.

Голова ВЦА повідомив, що останнім часом вирішення гострого для області питання відносин з ЛЕО завдяки втручанню віце-прем'єрів Володимира Кістіона і Геннадію Зубко зрушило з мертвої точки.

"Ми знаємо про цю проблему і регулярно нею займаємося", - сказав в свою чергу Гройсман, не уточнивши деталей.

Як повідомлялося, ЛЕО не контролює енергорозподіляючі активи на тимчасово непідконтрольній частині Луганської області, але, за рішенням уряду, саме ЛЕО є єдиним постачальником електроенергії на територію області.

Компанія багаторазово пропонувала уряду обмежити перетікання, або оплачувати такі поставки за рахунок бюджету, проте ніяких рішень в цьому напрямку Кабмін так і не прийняв.

З квітня ЛЕО почала відключати від електропостачання всі підприємства житлово-комунальної сфери області, які мають борги за електроенергію.

У компанії повідомили, що станом на 1 березня споживачі заборгували ЛЕО 5,5 млрд гривень. З цієї цифри понад 80% заборгували споживачі з неконтрольованих українською владою територій - майже 5 млрд гривень. Борг ЛЕО перед ДП "Енергоринок" становить близько 5,2 млрд гривень.

Як повідомлялося, ЛЕО планувало відключити від електропостачання західну фільтрувальну станцію Попаснянського водоканалу - через борг за електроенергію в розмірі понад 142 млн гривень.

Гендиректор ЛЕО спростував цю інформацію.

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" входить до групи компаній "Енергетичний стандарт" Костянтина Григоришина.

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