Запаси антрациту в Україні більше, ніж в минулому році – Насалик

Запаси вугілля антрацитової групи в Україні на 180 тис тонн більші, ніж в минулому році.

Про це заявив міністр енергетики Ігор Насалик на Селекторній нараді, яка відбувалася під головуванням прем’єр –міністра України Володимира Гройсмана.

За словами міністра, на данний момент запаси вугілля складають 2,7 мільйона тонн . Зокрема, 2,2 млн тонн вугілля газової групи, і 0,66 млн антрацитової групи.

"У минулому році на сьогоднішній день ми мали 480 тис тонн. Тобто зараз ми маємо на 180 тис тонн більше, ніж у минулому році, не дивлячись на всі проблеми, які у нас виникали", - заявив Насалик.

"На сьогоднішній день майже всі: і ДТЕК, і Теплокомуненерго, і Донбасенерго є законтрактованими і поставка антрацитового вугілля зростає кожен день. Єдиний, хто дещо тормозить, скажемо, завершує тендерні процедури, – це Центренерго. Але у зв'язку з поїздкою керівника центренерго до сша, я думаю, питання забезпечення центренерго повністю буде вирішено", - додав він.

Нагадаємо, 14 червня Кабмін вчетверте продовжив надзвичайний стан в енергетиці, який було введено у відповідь на повне припинення поставок антрацитового вугілля з території Донецької та Луганської областей, не контрольованій українською владою.

У березні Кабмін вперше продовжив НС на 1 місяць. 12 квітня надзвичайні заходи були продовжені вдруге. 11 травня надзвичайний стан було продовжено втретє.