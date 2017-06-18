OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ

Главные экономические новости выходных.

О тарифах. Повышенные в 1,5-2 раза тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий вводятся в Киеве с 1 июля, соответственно платежки с новыми тарифами киевляне получат в августе.

Об экспорте электроэнергии. Украина в январе-мае 2017 года увеличила экспорт электроэнергии на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 2,618 млрд кВт-ч.

О потребительских настроениях. В мае 2017 года потребительские настроения украинцев несколько улучшились: индекс потребительских настроений составил 58, что на 3,2 пункта больше апрельского показателя.

О Приватбанке. Доля инсайдерских кредитов в Приватбанке не подтверждается отчетом и выводами аудиторов E&Y.

О стартапах. "Правительство Украины при поддержке USAID Ukraine и UKAid инициировал конкурс стартапов на базе открытых данных Open Data Challenge - идеатоны в городах Украины. Призовой фонд первого цикла – 1,5 млн гривен", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Об СБУ. Служба безопасности Украины просит не использовать российские почтовые сервисы при регистрации и управлении доменными именами.