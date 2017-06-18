E&Y не підтверджує частку інсайдерських кредитів у Приватбанку – ЗМІ

Частка інсайдерських кредитів у Приватбанку не підтверджується звітом і висновками аудиторів E&Y.

Про це у своїй статті для DT.UA пишуть Юлія Самаєва та Юрій Сколотяний.

"Наприклад, якщо вірити звіту й висновкам аудиторів E&Y, зазначена в річному звіті банку цифра інсайдерських кредитів до націоналізації становить лише 8,8 млрд гривень (примітка 30 "Операції з пов'язаними сторонами до зміни власників Групи", стор. 80 звіту). Що все ж таки дуже погано стикується з озвученою Гонтаревою цифрою інсайдерських кредитів у 97%", – вказують автори.

Відзначається, що найчастіше у висновку аудиторів вживається фраза - "не змогли отримати прийнятні аудиторскі докази". Відноситься це навіть до 155 млрд гривень резервів, сформованих під знецінення кредитів за підсумками 2016-го.

Вкрай симптоматичним, на думку авторів, є те обставина, що аудитор у своєму висновку відмовився висловити думку про звіти про "прибутки та збитки" та "про рух грошових коштів".

"Виходить, що все, що міститься у цих звітах, не підтверджене аудитом? Окрім того, E&Y не змогли визначити, коли виникли зафіксовані у звіті збитки на суму 150 млрд гривень, що теж як мінімум дивно, адже сума дуже значна, і період її виникнення мав зацікавити аудиторів", – йдеться в статті.

Нагадаємо, в грудні 2016 року був націоналізований найбільший в Україні Приватбанк.

Потреби в докапіталізації цієї банківської установи оцінювалися на рівні близько 150 млрд гривень, з яких 116 млрд - були покриті за рахунок держави, що випустила власні боргові цінні папери.

Сума, що залишилася, була компенсована за рахунок конвертації в капітал зобов'язань перед пов'язаними з колишніми власниками банку особами (так званий "bail-in").