Кабмін ініціював конкурс стартапів, призовий фонд – 1,5 мільйона

Кабінет міністрів за підтримки USAID та UKAID ініціював конкурс стартапів Open Data Challenge.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Гройсман зазначив, що за рік Україна значно підвищила свої позиції у міжнародних рейтингах відкритості даних, таких як Open Data Barometer (+18 позицій) та Open Data Index (+24 позиції).

"Держава відкриває дані не лише для підвищення прозорості й боротьби з корупцією, а й для стимулювання розвитку комерційних та громадських проектів на базі відкритих даних, які мають величезні перспективи (наприклад, сьогодні Direct Open Data Market Size EU оцінюється на рівні 60 млрд євро)", - написав він.

"Саме з цією метою уряд України за підтримки USAID Ukraine та UKAid ініціював конкурс стартапів на базі відкритих даних Open Data Challenge - ідеатони в містах України. Призовий фонд першого циклу – 1,5 млн гривень", - заявив прем’єр.

Економічна правда