Минсоцполитики собирается перечислить пенсии, исходя из цифры 3764 гривны

Осовременивание пенсий будет предусматривать перерасчет выплат всем пенсионерам, исходя из нынешнего уровня средней заработной платы по стране - 3764 гривен.

Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева в эфире "5 канала", передает "Укрінформ".

"Мы говорим о том, что первое, что мы сделаем - это восстановим дифференциацию пенсий, это называется осовременивания. Последний раз такое осовременивание делалось в 2012 году. Мы должны взять среднюю зарплату за последние три года и пересчитать базовый размер пенсии. Поскольку этого не делалось с 2012 года, а в 2012 опять же пенсионеров обманули и посчитали по уровню 2008 года ", - отметил Рева.

"Вот представьте себе, сегодняшние пенсионеры уходят на пенсию, и им идет расчет с 3764 гривен средней по Украине, а во всех других, ранее вышедших на пенсию до 2012 года, у них - с 1197 гривен, то есть в три раза меньше" , - добавил он.

По его словам, нужно привести всех к единому показателю.

"То есть перечислить всем пенсионерам пенсию, исходя из средней заработной платы по стране - 3764 гривен, что называется осовремениванием", - сказал министр.

"Что это даст? Это выставит дифференциацию, это не значит, что все получат по 100 грн. Речь идет о том, что кто-то получит 100 грн, ктто 200 грн, кто-то получит тысячу гривен. Это будет зависеть от двух показателей - страхового стажа и заработка", - добавил Рева.

Напомним, 17 мая Кабинет министров одобрил законопроект о пенсионной реформе.

Ранее министр отмечал, что рост пенсий не приведет к росту инфляции.

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