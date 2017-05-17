Кабмін схвалив законопроект про пенсійну реформу

Кабінет міністрів України схвалив проект закону про реформу пенсійної системи.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні у середу.

Презентуючи проект пенсійної реформи, прем’єр Володимир Гройсман повідомив, що вона передбачає зміни страхового стажу і збереження віку виходу на пенсію.

При цьому, за словами Гройсмана, також проект закону передбачає можливість компенсації відсутності страхового стажу.

Крім того, проект передбачає можливість компенсації відсутності страхового стажу. Якщо тобі не вистачає кілька років до 25 років страхового стажу і тобі не виповнилося 60 років, то ти можеш це компенсувати шляхом внесків до Пенсійного фонду", - заявив прем’єр.

Гройсман також повідомив, що на осучаснення пенсій у 2018 році знадобиться 30,66 млрд гривень.

"У 2018 році осучаснення пенсій коштуватиме, додаткових 30 млрд грн, які отримають українські пенсіонери", - сказав він.

Гройсман закликав президента Петра Порошенка швидше скликати Раду реформ для схвалення проекту закону про реформу пенсійної системи.

"Після розгляду цього питання урядом зараз я хотів би, щоб ми направили цей законопроект до Ради реформ, щоб ми спільно з коаліцією, президентом ще раз його розглянули – і, відповідно, після того направили в парламент для остаточного ухвалення", – сказав прем’єр.

Гройсман наголосив, що треба запровадити систему справедливого пенсійного забезпечення.

"Буду просити президента якомога швидше призначити Раду реформ для того, щоб ми змогли – я би дуже хотів цього – розглянути пенсійну систему (реформу – ред.) і ухвалити її в Верховній Раді до чергових канікул парламенту", – сказав він.

"Ми за ці місяці підготуємося до того, щоб із 1 жовтня провести ці нарахування – і щоб 9 мільйонів українців отримали підвищені пенсії, як перші кроки відновлення соціальної справедливості", – зазначив прем’єр.

Гройсман додав, що обіцяв запропонувати цей законопроект до кінця травня – і зараз він має бути підтриманий.

Економічна правда