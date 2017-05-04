OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ

Главные экономические новости за 4 мая.

О бюджете. Госбюджет перевыполнен на 19% благодаря "деньгам Януковича". Так, доходы государственного бюджета Украины в январе-апреле 2017 года составили 259,78 миллиарда гривен, что на 18,9%, или на 41,21 миллиарда гривен, превышает показатели временного плана.

Об экспорте электроэнергии. Министерство энергетики и угольной промышленности прогнозирует экспорт электроэнергии в мае в объеме 583 млн кВт-ч, что почти в 2,1 раза больше, чем в мае-2016 (282,7 млн кВт-ч).

О тарифах на вход в ГТС. Суд приостановил действие постановления НКРЭ, которым регулятор установил тарифы на вход в газотранспортную систему для газодобывающих компаний.

О докапитализации банков. В Украине 27 из 60 крупнейших банков, по которым Национальный банк проводил диагностику в 2015-2016 годах, в настоящее время продолжают докапитализацию.

Об обменниках. Сеть из более тысячи пунктов обмена валют, принадлежащая приближенным к нардепу "Народного фронта" Руслану Лукьянчуку и главе СНБО Александру Турчинову лицам, не сдает налоговую отчетность.

Об электромобилях. По состоянию на 31 марта 2017 года в Украине было зарегистрировано 2846 электрокаров. Если считать новым электромобиль, зарегистрированный в течение двух лет после производства, то украинцы купили примерно 82% электрокаров в состоянии б/у. В абсолютных числах - 2423 б/у и 423 новых.

Больше всего на сегодня в Украине зарегистрировано электромобилей 2013 года выпуска - 1325 шт. На втором месте электрокары 2014 года выпуска - 828 шт., на третьем - 2015 года - 334 шт.

Об авиации. Эстонская национальная авиакомпания Nordica с 13 мая 2017 года совместно с польской авиакомпанией LOT Polish Airlines возобновит прямые рейсы Таллинн – Одесса - Таллинн.

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