Держбюджет перевиконано на 19% завдяки "грошам Януковича"

Доходи державного бюджету України в січні-квітні 2017 року склали 259,78 мільярда гривень, що на 18,9%, або на 41,21 мільярда гривень, перевищує показники тимчасового плану.

Про це повідомила Державна казначейська служба.

Згідно з її даними, в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року доходи зросли на 87,84 млрд грн, або на 51,1%, що пов'язано з надходженням 28 квітня 30 млрд грн від спецконфіскаціі і отриманням в квітні 10 млрд грн від Нацбанку (який торік почав платити в бюджет тільки в жовтні).

Держказначейство уточнює, що в минулому місяці бюджет отримав 85,03 млрд грн, що на 42,2%, або на 25,24 млрд грн, більше плану. У порівнянні з квітнем минулого року доходи збільшилися майже вдвічі - на 98,7%, або на 42,24 млрд грн.

Податкові надходження за січень-квітень-2017 збільшилися до січня-квітня 2016 на 24,8% - до 109,5 млрд грн, тоді як митні - на 30,5%, до 91,07 млрд грн. Тимчасовий план на чотири місяці цього року по ним був перевиконаний відповідно на 3,7% і 13,6%.

У той же час в квітні надходження від податків виявилися нижче торішнього значення на 7,6% і нижче плану на 13,2% і склали 18,48 млрд грн.

Ситуацію врятувала митниця, де був зафіксований приріст на 27,3% до квітня минулого року і 13,5% до плану - 24,22 млрд грн. В цілому це дозволило перевиконати квітневий план по ДФС на 0,2%, а показник минулого року - на 9,4%.

Держказначейство уточнює, що за підсумками чотирьох місяців цього року в рахунок відшкодування ПДВ було виплачено 38,02 млрд грн, що на 29,6% перевищило показники чотирьох місяців минулого року, в тому числі в квітні відшкодування склало 11,09 млрд грн, що на 55,5% більше, ніж у квітні-2016.

Загальний фонд держбюджету за січень-квітень-2017 був перевиконаний за доходами на 6% і отримав 213,24 млрд грн, що на 31,5% краще за показник січня-квітня-2016.

У той же час у квітні загальний фонд був недовиконаний на 6,3%, і його надходження в 50,76 млрд грн виявилися на 24,6% вище торішніх.

Держказначейство також повідомило про зростання доходів місцевих бюджетів за перші чотири місяці цього року на 40,5% до чотирьох місяців минулого року - до 61,71 млрд грн, в тому числі в квітні вони зросли на 49,8% - до 18,08 млрд грн.

Надходження єдиного соціального внеску в квітні-2017 збільшилися до квітня 2016 на 37,6% і склали 14,89 млрд грн, а за чотири місяці зростання надходжень ЄСВ склав 31,6% - до 53,73 млрд грн.

Як повідомлялося, доходи держбюджету-2017 заплановані в обсязі 731,03 млрд грн, витрати - 800,13 млрд грн, що відповідно на 18,6% і 16,8% перевищує фактичні показники держбюджету-2016.

Економічна правда