Мережа з понад тисячу пунктів обміну валют, що належить наближеним до нардепа "Народного фронту" Руслана Лук'янчука і голови РНБО Олександра Турчинова особам, не здає податкову звітність.

Про це повідомляют "Наші Гроші".

Ілона Бродівська, співмешканка нардепа Лук'янчука, є людиною, на яку записані пункти обміну валют фінансових компаній "Абсолют Фінанс" і "Магнат". Всупереч законодавству, обмін валют в цих обмінниках здійснюється без касових апаратів, тобто - без надання автоматичної податкової звітності в ДФС.

При цьому у фіскальній службі відзначають, що автоматично визначити, які обмінники не використовують звітність - нібито неможливо.

НБУ посилив вимоги до небанківських валютообмінних установ в 2016 році. Він зобов'язав обмінні пункти встановити реєстратори розрахункових операцій (касові апарати). За інформацією ДФС, ліцензію на право обміну валют отримали 32 компанії. З них 27 зареєстрували касові апарати в ДФС, інші п'ять - порушують закон. Однак перелік компаній-порушників ДФС не надає, відзначаючи, що нібито визначити їх можна тільки прямим наглядом.

Дві такі компанії виявили журналісти - це "Абсолют Фінанс" і "Магнат". При цьому кількість обмінників двох компаній становить близько чверті всіх ліцензованих обмінних пунктів України.

Обидві компанії записані на вчительку економіки та географії в київській школі №304 Оксану Бродовську. Серед співзасновників - 23-річна дочка вчительки, модель - Ілона Бродівська і 74-річний батько Григорій Пронько.

Сама Оксана багато років працювала помічником депутата Руслана Лук'янчука. Помічником цього ж депутата був і її чоловік - Валентин Бродовський, який до 2012 року також був співзасновником ФК "Абсолют Фінанс".

Дочка Оксани - 23-річна модель Ілона Бродівська (внесла в статутний капітал 25 млн грн), взагалі зареєстрована в квартирі дружини нардепа. Зате, Руслан Лук'янчук в коментарі програмі сказав, що не знає Ілону. Мати Бродівської прокоментувала співжиття дочки з родиною нардепа лаконічним "Мало хто де прописаний".

Дружина Лук'янчука володіє двома квартирами в цьому будинку. У ньому ж розташовані офіси фінкомпаній, де одночасно перебуває ще й фірма "Топ Стиль", в якій працювала дружина Лук'янчука.

Офіс цієї компанії Бродівський отримали від тещі глави РНБО Олександра Турчинова - Тамари Белиба. У ньому прописана ще одна валютообмінна компанія - "Октава Фінанс" - з ідентичним компаніям Бродівський сайтом і тим же головним бухгалтером.

Директор "Октава Фінанс" очолює ще одну компанію з обмінного бізнесу, прописана за адресою найдавнішого сімейного офісу Турчинових-Белиба - на вулиці Турівській в Києві.

Дружина Лук'янчука Мирослава є бізнес-партнеркою матері Турчинова - Валентини, його дружини Анни Турчинової і тещі секретаря РНБОУ Тамари Белиба по ТОВ "Інститут економіки та права".

Тільки за офіційними даними Національного банку, компанії "Магнат", "Октава" і "Абсолют" мають понад 1200 обмінних пунктів з трьох з половиною тисяч легальних обмінників України.