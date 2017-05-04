Експорт електроенергії зросте вдвічі - Міненерго

Міністерство енергетики та вугільної промисловості прогнозує експорт електроенергії в травні в обсязі 583 млн кВт-год, що майже в 2,1 рази більше, ніж в травні 2016 (282,7 млн кВт-год).

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з оприлюдненим на сайті міністерства прогнозним балансом ОЕС України на травень 2017 року, експорт української електроенергії в Молдову в поточному місяці може скласти 272 млн кВт-год, до Польщі - 141 млн кВт-год, з "Бурштинського енергоострова" - 170 млн кВт-год .

Крім того, баланс передбачає вироблення в травні 11,608 млрд кВт-год електроенергії, в тому числі АЕС - 6,7 млрд кВт-год (частка - 57,72%), ГК ТЕС - 2,971 млрд кВт-год (25,59%) , ГЕС (в т.ч. за "зеленим тарифом") - 0,937 млрд кВт-год (8,07%), ГАЕС - 0,15 млрд кВт-год (1,29%), теплоелектроцентралями і когенераційними установками - 0,619 млрд кВт-год (5,33%), альтернативними джерелами - 0,13 млрд кВт-год (1,12%), блок-станціями - 0,101 млрд кВт-год (0, 87%).

Споживання електроенергії (брутто) в травні-2017 очікується в обсязі 10,8 млрд кВт-год.

Нагадаємо, голова Міненерговугілля Ігор Насалик на засіданні уряду заявив, що Україна наростила виробництво електроенергії на 4 мільярди кВт/год попри зупинку п’яти ТЕС.

Як відомо, станом на квітень в Україні зупинилися п'ять з шести ТЕС, працюючих на дефіцитному антрациті.

Пізніше стало відомо, що енергохолдинг ДТЕК планує відмовитися від споживання антрациту і перевести свої ТЕС на вугілля газової марки.