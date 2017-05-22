OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О безвизе. Опубликовано решение ЕС. Билеты можно бронировать с 11 июня.

О пенсиях. Теперь пенсии будут выплачиваться по месту фактического проживания в пределах Украины.

О Курченко. Фирмы Курченко вывезли с Донбасса в РФ миллион тонн угля.

О Лазаренко. США передадут Украине конфискованные деньги Лазаренко. Если конфискуют.

О Януковиче. ГПУ разрешили заочное расследование против Януковича по "делу Укртелекома".

О Госсанэпидслужбе. Кабмин решил её ликвидировать.

О ценах. "Центрэнерго" предлагает существенно увеличить цену угля в тарифе на тепло.

О безопасности. Украинцев атакует новый вирус-вымогатель XData.

О том, в какой валюте лучше хранить деньги. Стоимость Bitcoin, в ходе торгов 21 мая, превысила 2 тысячи долларов.



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