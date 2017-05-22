OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
О безвизе. Опубликовано решение ЕС. Билеты можно бронировать с 11 июня.
О пенсиях. Теперь пенсии будут выплачиваться по месту фактического проживания в пределах Украины.
О Курченко. Фирмы Курченко вывезли с Донбасса в РФ миллион тонн угля.
О Лазаренко. США передадут Украине конфискованные деньги Лазаренко. Если конфискуют.
О Януковиче. ГПУ разрешили заочное расследование против Януковича по "делу Укртелекома".
О Госсанэпидслужбе. Кабмин решил её ликвидировать.
О ценах. "Центрэнерго" предлагает существенно увеличить цену угля в тарифе на тепло.
О безопасности. Украинцев атакует новый вирус-вымогатель XData.
О том, в какой валюте лучше хранить деньги. Стоимость Bitcoin, в ходе торгов 21 мая, превысила 2 тысячи долларов.
Тексты дня.
Airbnb вне закона. Мини-отели, хостелы и офисы в квартирах под угрозой запрета
Пока украинцы отдыхали на майские праздники, чиновники разрабатывали новую версию законопроекта о запрете использования жилого фонда не по целевому назначению. Кого коснется нововведение?
Есть ли жизнь после "Вконтакте": полный список аналогов запрещенных сервисов
Блокировка российских интернет-сервисов позволяет украинцам интегрироваться в мировое сообщество и стимулирует разработку украинских IT-продуктов.
Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.