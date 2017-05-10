OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ

Главные экономические новости за 10 мая

Об НБУ. Глава Нацбанка Валерия Гонтарева в связи с поданным ранее заявлением об отставке назначила с 11 мая исполняющим обязанности главы НБУ своего первого заместителя Якова Смолия.

При этом, президент Украины еще не согласовал кандидатуру нового председателя Национального банка Украины.

Об Ахметове. Долги за поставки электроэнергии в оккупированную Луганщину, в том числе шахтам ДТЭК, планируют погасить за счет госбюджета, госбанков и надбавок к тарифам.

О Курченко. С апреля управление украинскими заводами, оказавшимися на территории террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", было возложено на зарегистрированное в Южной Осетии ЗАО "Внешторгсервис".

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев, бежавший в 2014 году, рассказал, что, по его информации, за компанией "Внешторгсервис" стоит также бежавший из Украины бизнесмен Сергей Курченко.

О "деньгах Януковича". Конфискованные средства окружения экс-президента Виктора Януковича в размере 1,1 миллиарда долларов перечислили на счет Госказначейства, однако они могут быть использованы только после внесения изменений в закон о госбюджете.

Об инфляции. Цены на потребительском рынке в апреле 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,9%, с начала года - на 4,9%.

О речном портовом хабе. Украина и Беларусь намерены совместно создать речной портовый хаб с целью включения Днепра в трансъевропейскую транспортную сеть.

Об МВФ. 16 мая в Украину прибудут представители Международного валютного фонда, которым будет представлен проект закона о пенсионной реформе.

Об ЕБРР и РФ. Россия на заседании Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития 10 мая безрезультатно попыталась достичь отмены введенных в 2014 году ограничений на финансирование проектов в РФ.

Об авиасообщении с РФ. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина возобновит авиасообщение с Россией после возвращения захваченных украинских территорий, в том числе Кубани.

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Почему ОСАГО остается лотереей для водителей

На рынке "автогражданки" заработал пилотный проект по прямому урегулированию. Он предусматривает, что в случае ДТП потерпевший получит возмещение в своей страховой компании, а не у страховщика виновника ДТП. Правда, украинское прямое урегулирование оказалось особенным.