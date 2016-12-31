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Ярославский хочет арендовать ОПЗ

Суббота, 31 декабря 2016, 10:30

Группа DCH харьковского бизнесмена Александра Ярославского заинтересована в аренде Одесского припортового завода (ОПЗ), который ранее намеревалась купить.

Об этом говорится в заявлении DCH, передает "Зеркало недели".

"Учитывая, что, по информации ПАО "Одесский припортовый завод", руководство предприятия совместно с Фондом госимущества Украины (ФГИУ) ведет поиск компаний, заинтересованных в аренде целостного имущественного комплекса на длительный период, группа DCH подтверждает свою заинтересованность в данном активе", - заявляют в компании.

При этом отмечается, что специалисты компании уже готовят официальное обращение к ФГИ. При этом DCH ссылается на успешный опыт управления черкасским "Азотом", который принадлежал группе несколько лет назад. Ранее компания Ярославского отказалась от участия в приватизации ОПЗ, сославшись на неполную информацию ФГИ о финансовом состоянии предприятия.

Напомним, что "Одесский припортовый завод" принял решение остановить производство.

Как известно, Кабмин принял решение о реструктуризации долга "Одесского припортового завода" перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ на 2 года.

Напомним, ранее сообщалось, что 31 декабря производственные мощности ОАО "Одесский припортовый завод" будут остановлены, а само предприятие примет меры для передачи целостного имущественного комплекса в аренду.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества после окончания срока подачи не получил ни одной заявки на участие в конкурсе по продаже 99,567% ОАО "Одесский припортовый завод".

Ранее источник, близкий к руководству Фонда государственного имущества сообщил ЭП, что готовится план свертывания приватизации ОПЗ.

По его словам, также планируется изменение руководства завода - его возглавит заместитель председателя Фонда госимущества Владимир Державин.

Как известно, Державин был помощником народного депутата БПП Игоря Кононенко на общественных началах, до назначения заместителем председателя Фонда госимущества.

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ОПЗ Ярославский
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