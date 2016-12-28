Все разделы
Укр / Рус

Кабмин реструктуризировал долг ОПЗ перед "Нафтогазом" на 2 года

Среда, 28 декабря 2016, 12:48

Кабинет министров принял решение о реструктуризации долга "Одесского припортового завода" перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ на 2 года.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду.

"Фонд госимущества предлагает к рассмотрению проект распоряжения Кабинета министров о согласовании реструктуризации долга более 1,5 млрд гривен ПАО "ОПЗ" перед НАК "Нафтогаз Украины", - заявил председатель Фонда госимущества Игорь Билоус, представляя документ.

По его словам, негативная конъюнктура на мировых рынках и высокая цена газа приводит к отрицательному результату деятельности ОПЗ, что приводит к фактически ежемесячным убыткам.

"Количество работающих на ОПЗ составляет 3860 человек. Сейчас ОПЗ вместе с Фондом и министерствами рассматривают и работают над вариантами оптимизации работы, что приведет в будущем к погашению долга перед "Нафтогазом", - сказал глава Фонда.

"Принятие проекта постановления обеспечит реструктуризацию долга, начиная с 1 апреля 2017 года начнется отдача равными частями сроком на два года без начисления процентов, сохранится инвестиционная привлекательность ОПЗ и не будет допущено увеличение долга", - подытожил Билоус.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества после окончания срока подачи не получил ни одной заявки на участие в конкурсе по продаже 99,567% ОАО "Одесский припортовый завод".

"Одесский припортовый завод" за прошлую неделю нарастил долг перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ на 91% - до 1,004 млрд гривен.

По прогнозу "Нафтогаза", при текущей динамике долг ОПЗ до конца текущего года может достигнуть 1,5 млрд гривен.

Ранее источник, близкий к руководству Фонда государственного имущества сообщил ЭП, что готовится план свертывания приватизации ОПЗ или ее "перенос на лучшие времена".

По его словам, также планируется изменение руководства завода - его возглавит Державин (Владимир Державин, заместитель председателя Фонда госимущества - Ред.).

Как известно, Владимир Державин был помощником народного депутата БПП Игоря Кононенко на общественных началах, до назначения заместителем председателя Фонда госимущества.

Экономическая правда

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Кабмин ОПЗ Нафтогаз
Материалы по теме
Кабмин сократил состав правления "Укрэксимбанка" до 8 членов 28 декабря 2016, 12:31
Портовая инфраструктура всегда привлекала коррупцию - премьер 28 декабря 2016, 12:07
Земельную реформу необходимо провести до 2020 года - Гройсман 28 декабря 2016, 11:41
Реклама:
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте