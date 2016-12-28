Кабмин реструктуризировал долг ОПЗ перед "Нафтогазом" на 2 года

Кабинет министров принял решение о реструктуризации долга "Одесского припортового завода" перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ на 2 года.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду.

"Фонд госимущества предлагает к рассмотрению проект распоряжения Кабинета министров о согласовании реструктуризации долга более 1,5 млрд гривен ПАО "ОПЗ" перед НАК "Нафтогаз Украины", - заявил председатель Фонда госимущества Игорь Билоус, представляя документ.

По его словам, негативная конъюнктура на мировых рынках и высокая цена газа приводит к отрицательному результату деятельности ОПЗ, что приводит к фактически ежемесячным убыткам.

"Количество работающих на ОПЗ составляет 3860 человек. Сейчас ОПЗ вместе с Фондом и министерствами рассматривают и работают над вариантами оптимизации работы, что приведет в будущем к погашению долга перед "Нафтогазом", - сказал глава Фонда.

"Принятие проекта постановления обеспечит реструктуризацию долга, начиная с 1 апреля 2017 года начнется отдача равными частями сроком на два года без начисления процентов, сохранится инвестиционная привлекательность ОПЗ и не будет допущено увеличение долга", - подытожил Билоус.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества после окончания срока подачи не получил ни одной заявки на участие в конкурсе по продаже 99,567% ОАО "Одесский припортовый завод".

"Одесский припортовый завод" за прошлую неделю нарастил долг перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ на 91% - до 1,004 млрд гривен.

По прогнозу "Нафтогаза", при текущей динамике долг ОПЗ до конца текущего года может достигнуть 1,5 млрд гривен.

Ранее источник, близкий к руководству Фонда государственного имущества сообщил ЭП, что готовится план свертывания приватизации ОПЗ или ее "перенос на лучшие времена".

По его словам, также планируется изменение руководства завода - его возглавит Державин (Владимир Державин, заместитель председателя Фонда госимущества - Ред.).

Как известно, Владимир Державин был помощником народного депутата БПП Игоря Кононенко на общественных началах, до назначения заместителем председателя Фонда госимущества.

Экономическая правда