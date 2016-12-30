ОПЗ зупинив виробництво

ПАТ "Одеський припортовий завод" прийняв рішення зупинити виробництво.

Про це йдеться в повідомленні заводу.

"У зв'язку з високою ціною природного газу, що поставляється НАК "Нафтогаз України", яка не кореспондується з цінами на світовому ринку на продукцію заводу, беручи до уваги неможливість подальшого постачання природного газу в 2017 році з боку "Нафтогазу" до погашення існуючого боргу, прийнято рішення про тимчасову зупинку виробництв і цехів заводу", - йдеться в повідомленні.

В даний час "ОПЗ", за погодженням з Фондом державного майна, веде пошук компаній, зацікавлених в оренді цілісного комплексу на тривалий період.

Як пише "Інтерфакс-Україна" керівника ОПЗ Валерія Горбатка звільнено з посади голови правління ПАТ .

Відповідне рішення наглядова рада підприємства ухвалила 28 грудня у зв'язку з проханням Горбатка звільнити його за власним бажанням за станом здоров'я.



Горбатко керував ОПЗ із квітня 2004 року.

Як відомо, Кабмін ухвалив рішення про реструктуризацію боргу "Одеського припортового заводу" перед НАК "Нафтогаз України" за спожитий газ на 2 роки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 31 грудня виробничі потужності ПАТ "Одеський припортовий завод" будуть зупинені, а саме підприємство вживе заходів для передачі цілісного майнового комплексу в оренду.

Як повідомлялося, Фонд державного майна після закінчення терміну подачі не отримав жодної заявки на участь в конкурсі з продажу 99,567% ПАТ "Одеський припортовий завод".

Раніше співрозмовник, близький до керівництва Фонду державного майна повідомив ЕП, що готується план згортання приватизації ОПЗ.

За його словами, також планується зміна керівництва заводу - його очолить заступник голови Фонду держмайна Володимир Державін.

Як відомо, Державін був помічником народного депутата від БПП Ігоря Кононенка на громадських засадах, до призначення заступником голови Фонду держмайна.

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Економічна правда