OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ

ОПЗ остановился, 478 миллиардов евро для "Нафтогаза", ликвидация банка "Траст", - главное за 30 декабря.

Про проблемные банки:

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обнаружил в активах банка "Хрещатик" неликвидные облигации на сумму более 2 млрд гривен.

Правление Национального банка Украины приняло решение о ликвидации банка "Траст".

Законы, которые подписал сегодня президент Петр Порошенко:

Закон по улучшению инвестклимата в Украине.

"В связи с принятием этого закона налоговые инспекции на уровне районов превратятся из контрольных и проверяющих органов на консультативные. Это очень важно. Именно такой мы должны видеть налоговую инспекцию, когда предприниматель туда обращается и получает консультации. Больше нет никаких "маски-шоу", никаких коррупционных схем", - подчеркнул глава государства.

Закон, направленный на поддержку отечественной самолетостроительной отрасли.

Закон предполагает предоставить субъектам самолетостроения, подпадающим под действие норм статьи 2 закона "О развитии самолетостроительной промышленности", налоговые льготы для налаживания полномасштабного серийного производства современных отечественных самолетов и улучшение финансового состояния с учетом среднего срока разработки, подготовки и оснащения серийного производства новых самолетов.

Закон предусматривающий повышение акцизов на алкоголь и сигареты и уменьшение ренты на добычу нефти.

Документом увеличиваются ставки акцизного налога на алкогольные и слабоалкогольные напитки на 20%, на крепленые и игристые вина - на 12%. Ставка для натуральных вин остается без изменений.

Также, согласно законопроекту, вырастет специфическая ставка акциза на табачные изделия - на 40%.

Другие новости:

"Одесский припортовый завод" принял решение остановить производство.

"В связи с высокой ценой природного газа, поставляемого НАК "Нафтогаз Украины", которая не корреспондируется с ценами на мировом рынке на продукцию завода, учитывая невозможность дальнейшей поставки природного газа в 2017 году со стороны "Нафтогаза"до погашения существующего долга, принято решение о временной остановке производств и цехов завода", - говорится в сообщении ОПЗ.

В Украине могут ввести субсидии на покупку электромобилей.

Для этого предполагается убрать НДС и акцизный сбор на электромобили, а также сбор в Пенсионный фонд при первой регистрации экологически чистых автомобилей. Всё это, по расчетам министерства, уменьшит стоимость электрических авто в Украине на 21,6%.

Кабмин отложил приватизацию энергокомпаний еще на год.

Кабинет министров продлил до 30 ноября 2017 года срок продажи государственных пакетов акций энергетических компаний Украины.

Всемирный банк выделит "Нафтогазу" 478 миллионов евро на закупку газа.

НАК "Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение на 478,285 млн евро с Международным банком реконструкции и развития по проекту финансирования импорта газа.

И продолжаем делиться с вами итоговыми материалами. На этот раз собрали лучшую инфографику, которая выходила у нас в 2016 году.