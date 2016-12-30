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Порошенко підписав закон щодо покращення інвестклімату в Україні

П'ятниця, 30 грудня 2016, 09:57

Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні".

Про це йдеться у повідомленні прес-служби АП.

 "У зв’язку з прийняттям цього закону податкові інспекції на рівні районів перетворяться з контрольних та перевіряючих органів на консультативні. Це дуже важливо. Саме такою ми повинні бачити податкову інспекцію, коли підприємець туди звертається та отримує консультації. Більше немає ніяких "маски-шоу", жодних корупційних схем", - наголосив Глава держави.

Порошенко висловив впевненість, що швидка імплементація цього закону значно покращить інвестиційний клімат в державі.

 

Президент також зазначив, що відтепер контрольні функції податкової інспекції залишаються на обласному рівні.

"Це означає значне підвищення рівня компетентності та професіоналізму. До речі, це також значно скоротить кількість перевірок контролюючими та перевіряючими органами", - зауважив він.

Глава держави також відзначив, що законом звільняються на три роки від будь-яких перевірок новостворені підприємства, якщо вони мають обіг менше 3 млн грн.

"Дуже важливий крок – ми передаємо доступ до реєстрів відшкодування податку на додану вартість Міністерству фінансів", - підкреслив президент та додав, що нарешті монополія фіскальної служби в цьому питанні зараз переходить у абсолютно транспарентну, прозору ефективну систему, коли Міністерство фінансів зможе забезпечувати ефективне і автоматичне відшкодування ПДВ.

"Цей податок, який у всі часи був символом корупції, нарешті починає відігравати свою ефективну роль наповнювача Державного бюджету",- сказав він.

За його словами, кроками щодо адміністрування податку на прибуток, податку на додану вартість, єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб і багатьох інших, ми створюємо кардинально інший податковий, інвестиційний клімат.

"Найближчим часом, коли цей закон після підписання буде оприлюднений і введений в дію, ми будемо  мати якісні зміни в інвестиційному і податковому кліматі", - зазначив президент.

Економічна правда

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Коментарі — 5
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IP: 91.236.225.---Грабовський Валер'ян30.12.2016 13:58
аааааааааааааааааааааааааааааааа
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IP: 91.236.225.---Грабовський Валер'ян30.12.2016 13:55
цензура в дії. попередній комент видалено.тому писати щось немає сенсу .видаляйте порошкообразні йолопи
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IP: 94.125.124.---Truthlover30.12.2016 12:21
Пункт 1. Для укрепления доверия иностранных инвесторов обещаю вернуть Рошен из офшора и ввести норму в законодательство о том, что народные избранники и государственные служащие не имеют права иметь офшорные компании.
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IP: 91.236.227.---Грабовський Валер'ян30.12.2016 10:42
-пдв не наповнює бюджет бо повертається(повинен в коротrий термін) назад підприємцю пдв просто дає можливість прискорити обіг фінансів в державі і банківському секторі якщо ним правильно і справедливо скористатися а не тримати в кишенях шахраїв та їхніх схем.
-справжня ЧЕСНА довгострокова інвестиція іде до тільки ЧЕСНОГО власника . а такого в Україні немає уже 25 років і НЕ буде без ЧЕСНОЇ імплементації чинної Конституції в ст .13,ст. 142 та Європейської Хартії поомісцеве Самоврядування 1985 року ( english original-текст оригіналу ).
-все решта напівміри і напівшахрайство
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IP: 178.151.145.---Innokenty Brodskih30.12.2016 10:22
Пидпысь здесь и пыдпысь здесь. Сказочник)
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