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OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Вторник, 27 декабря 2016, 21:00

Новые налоги для спящих ФОПов, снижение процентных ставок в Приватбанке, вторая часть интервью с Тарасом Кутовым – главное за 27 декабря.

Порошенко узаконил новые налоги для ФЛП.

Согласно новым нормам, уже с 1 января отдельные категории ФЛП, в частности второй и третьей групп, будут вынуждены платить единый социальный взнос 704 гривен в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли.

Ранее ЧП, когда в определенном периоде имел прибыль, то платил 5% налог и ЕСВ. Если же движения средств не было, то платить не было необходимости.
Поэтому многие предприниматели держали открытые ФОПы, а платили налоги только тогда, когда имели реальные доходы.

С 1 января Приватбанк снижает процентные ставки по валютным депозитам.

В  частности, с начала 2017 года при размещении в Приватбанке валютного депозита на 12 месяцев, базовая ставка будет снижена до 8% годовых в долларах и 7% годовых в евро.

Депозитные вклады на полгода в 2017 будут приносить вкладчикам 7% годовых в долларах и 6% годовых в евро. Размещение валютных вкладов в Приватбанке на месяц принесет вкладчикам соответственно 3,5% и 2% годовых дохода.

Аваков попросил скидку на авто для Нацполиции после заключения соглашения.

"Глава МВД обратил внимание Осами Месуко на факт диспропорции между ценами, которые заложены в условия договора между официальным представителем компании Mitsubishi Motors в Украине - ООО "Нико Диамант" и правительством Украины, и ценами, по которым аналогичные авто можно приобрести в некоторых странах Европы", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

МЭРТ предварительно оценивает рост ВВП в третьем квартале в 2%.

"Если в 1-м квартале 2016 года в расчете к соответствующему кварталу предыдущего года ВВП мы имели рост 0,1%, во 2-м квартале - 1,4%, то уже по предварительным данным Госстата в 3-м квартале 2016 рост ВВП составил 2%, это оперативная оценка Госстата на вчерашний день", - сказал министр экономического развития Степан Кубив.

И еще:

Вчера вышла первая часть интервью с министром аграрной политики Тарасом Кутовым. Первую часть можно прочитать здесь. Сегодня мы опубликовали вторую часть.

Во второй части интервью аграрный министр объяснил, почему тормозится введение рынка земли, какие требования у МВФ по этому поводу, и что происходит с крупнейшими госпредприятиями, в том числе с "Укрспиртом". 

Также, в связи с тем что уже конец года, мы начинаем серию итоговых материалов.

Публикуем первый из них: "5 побед и 5 поражений IT Украины в 2016 году".

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