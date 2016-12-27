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З 1 січня Приватбанк знижує процентні ставки за валютними депозитами

Вівторок, 27 грудня 2016, 17:05

З 1 січня 2017 року ставки по знову укладаються депозитними вкладами в іноземній валюті в Приватбанку будуть знижені в середньому на 1-2% річних.

Як повідомила прес-служба банку, зниження процентних ставок за розміщення валютних коштів у банку торкнеться вкладів як у доларах, так і євро.

Ставки за гривневими вкладами Приватбанку будуть знижені з початку лютого 2017 року.

"Тенденції зниження ставок на ринку визначають нові рівні прибутковості депозитів у Приватбанку, в першу чергу, в іноземній валюті, - говорить керівник Роздрібного бізнесу Приватбанку Олексій Шабан.

У той же час, за його словами, для діючих депозитів або відкритих до 1 січня 2017 року, на весь термін дії договору будуть діяти поточні, більш вигідні умови розміщення коштів".

Зокрема, з початку 2017 року при розміщенні у Приватбанку валютного депозиту на 12 місяців, базова ставка буде знижена до 8% річних у доларах США та 7% річних у євро.

Депозитні вклади на півроку в 2017 будуть приносити вкладникам 7% річних у доларах і 6% річних у євро.

Розміщення валютних вкладів у Приватбанку на місяць принесе вкладникам відповідно 3,5% і 2% річних доходу.

Як повідомлялося, з 27 грудня 2016 року Приватбанк збільшує кредитні ліміти на рахунках своїх корпоративних клієнтів.

21 грудня Приватбанк офіційно перейшов у державну власність.

Економічна правда

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Коментарі — 3
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IP: 78.111.215.---Artem Vlasyuk27.12.2016 18:06
щось із граматикою...
"ставки по знову укладаються депозитними вкладами"
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IP: 91.225.121.---Xuato27.12.2016 17:58
Закрив рахунок за 5 хв. в Приват банку. Банк був чудовий ! Однак йому кірдик, коли бариги стали у руля.
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IP: 87.244.183.---Andrew Gvozd27.12.2016 17:58
"ставки по знову укладаються депозитними вкладами" - это шедевр
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