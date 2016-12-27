Аваков попросив Mitsubishi знизити ціну на авто для Нацполіції

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та президент Mitsubishi Motors Corporation Осамі Месуко обговорили можливість зниження ціни на автомобілі "Mitsubishi Outlander PHEV", які мають бути поставлені в Україну для потреб Нацполіції.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

У МВС повідомили, що відповідно до умов, запропонованих японською стороною, передбачено поставку до України у 2017 році 635 автомобілів "Mitsubishi Outlander PHEV" за ціною 1,51 млн гривень, що у валютному еквіваленті становить 58,6 тисяч доларів за один автомобіль.

"Глава МВС звернув увагу Месуко на факт диспропорції між цінами, які закладені в умови договору між офіційним представником компанії Mitsubishi Motors в Україні – ТОВ "Ніко Діамант" та урядом України, та цінами, за якими аналогічні автомобілі можливо придбати у деяких країнах Європи", - йдеться у повідомленні.

Міністр підкреслив, що особлива комплектація, додаткове поліцейське обладнання і кольорографічне оформлення, безумовно, підвищують вартість автомобілів, але досить великий обсяг поставки може бути аргументом на користь оптимізації ціни для української сторони.

"Сторони домовились, що компанія Mitsubishi Motors після додаткових консультацій з фахівцями МВС найближчим часом сформулює уточнені пропозиції для Нацполіції України", - повідомляє прес-служба МВС.

Раніше повідомлялося, що гроші, які Україна отримає за Кіотським протоколом,спрямують для купівлі нових гібридних машин для поліції.

ЗМІ повідомляли, що середня ціна гібридних автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV, які поліції погодилася поставити фірма з орбіти лідерів "Народного фронту", завищена на 10 млн доларів. Водночас у МВС запевняли, що ціна не є завищеною.

16 грудня Нацполіція уклала договір про закупівлю 635 автомобілів на суму 959,441 млн гривень.

Економічна правда