Порошенко узаконив нові податки для ФОПів
27 грудня президент Петро Порошенко підписав зміни до законодавства щодо роботи фізичних осіб-підприємців.
Про це вказано на сайті Верховної Ради, пише ВВС.
Відповідно до нових норм, вже з 1 січня окремі категорії ФОПів, зокрема другої та третьої груп, будуть змушені платити єдиний соціальний внесок 704 гривні на місяць, навіть якщо тимчасово не мають жодного прибутку.
Раніше ФОП, коли у певному періоді мав прибуток, то сплачував 5% податок та ЄСВ. Якщо ж руху коштів не було, то сплачувати не було необхідності.Тому багато підприємців тримали відкриті ФОПи, а платили податки тільки тоді, коли мали реальні прибутки.
Нововведення ще до почату дії призвело до масового закриття ФОПів людьми, які використовували їх не постійно - так званих "сплячих ФОПів", пише видання.
"Люди зараз шикуються у черги до органів влади, щоб встигнути закрити ФОП до 1 січня і не платити 704 гривні соціального внеску за "сплячий ФОП"", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, перша група спрощенців має можливість сплачувати половину мінімального страхового внеску у розмірі 352 гривні на місяць.
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У мантру про високу пенсію слабо віриться, спостерігаючи держслужбовців , які 20 років платили відрахування 6,1% в пенсійний, тоді як інші 3,1 % , і в результаті з окладами в 1733 гривні матимуть таку ж пенсію.Тут люди дивуються, чого депутат на округ не приїде?боїться питають чи що? Дивно, такі закони приймає для покращення життя простих людей і боїться.Не треба боятись, треба послухати виборців, Верховна Рада знаходиться в Україні, а не Україна в Верховній Раді.
Тож у його розумінні підприємці - це в кого мільйон виручки за день.
А про ніщебродів ФОПів він нічого не говорив...