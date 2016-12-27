Всі розділи
Укр / Рус

Порошенко узаконив нові податки для ФОПів

Вівторок, 27 грудня 2016, 19:42

27 грудня президент Петро Порошенко підписав зміни до законодавства щодо роботи фізичних осіб-підприємців.

Про це вказано на сайті Верховної Ради, пише ВВС.

Відповідно до нових норм, вже з 1 січня окремі категорії ФОПів, зокрема другої та третьої груп, будуть змушені платити єдиний соціальний внесок 704 гривні на місяць, навіть якщо тимчасово не мають жодного прибутку.

Раніше ФОП, коли у певному періоді мав прибуток, то сплачував 5% податок та ЄСВ. Якщо ж руху коштів не було, то сплачувати не було необхідності.Тому багато підприємців тримали відкриті ФОПи, а платили податки тільки тоді, коли мали реальні прибутки.

Нововведення ще до почату дії призвело до масового закриття ФОПів людьми, які використовували їх не постійно - так званих "сплячих ФОПів", пише видання.

"Люди зараз шикуються у черги до органів влади, щоб встигнути закрити ФОП до 1 січня і не платити 704 гривні соціального внеску за "сплячий ФОП"", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, перша група спрощенців має можливість сплачувати половину мінімального страхового внеску у розмірі 352 гривні на місяць.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Порошенко податки
Матеріали за темою
Порошенко підписав Держбюджет на 2017 рік 26 грудня 2016, 18:51
Порошенко подякував Раді за закон щодо гарантування вкладів 20 грудня 2016, 21:03
Партнери Порошенка очолили Топ-10 постачальників транспорту України 20 грудня 2016, 10:34
Реклама:
powered by lun.ua
Коментарі — 8
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 176.37.198.---Anatoly Parnenko27.12.2016 20:59
В люблять красти, все було тіні! Тепер хоч якась частина піде в державу.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 92.249.111.---_kv27.12.2016 20:53
Дебіли! Так отримували податки, коли люди вели діяльність, а тепер все перейде у тінь! Державні дятли!
ВідповістиЗ цитатою
IP: 92.52.186.---vasyapupkin27.12.2016 20:40
Тобто якщо я вирощую городину на 1 га, а вона чомусь в лютому не сходить, і сівалка чомусь стрягне в мерзлій землі, і продаю її в червні-серпні, декларую дохід і сплачую ПДФО, довідка 3-дф мене не цікавить, то тепер закриюсь? Покращення вже попереду.
У мантру про високу пенсію слабо віриться, спостерігаючи держслужбовців , які 20 років платили відрахування 6,1% в пенсійний, тоді як інші 3,1 % , і в результаті з окладами в 1733 гривні матимуть таку ж пенсію.Тут люди дивуються, чого депутат на округ не приїде?боїться питають чи що? Дивно, такі закони приймає для покращення життя простих людей і боїться.Не треба боятись, треба послухати виборців, Верховна Рада знаходиться в Україні, а не Україна в Верховній Раді.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 109.108.232.---Юрій Калініченко27.12.2016 20:38
Pom_advokat:
Тож у його розумінні підприємці - це в кого мільйон виручки за день.
А про ніщебродів ФОПів він нічого не говорив...
ВідповістиЗ цитатою
IP: 176.36.242.---Vlad Orlov27.12.2016 20:36
Олигархическое неофеодальное государство ничем не помогает ФОПам. Люди сами себе создают рабочие места. И теперь налог без дохода. Гении экономики! Фермер стрижет овцу, когда она выросла, отъелась, чтобы шерсть была мягкой и блестящей. В Украине олигархи стригут овец с рождения и до смерти. И овцы терпят и избирают их на царствие.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті