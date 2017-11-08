OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про інфляцію, про МВФ, про Приватбанк, про лоукости, про стипендії, про Укртрансгаз.

Про Приватбанк. Колишній співвласник Приватбанку Геннадій Боголюбов вимагає від уряду України повернення втрачених коштів в банку.

Про МВФ. Місія МВФ відвідає Київ для проведення технічного обговорення проекту бюджету на 2018 рік.

Про Фукса. Державна служба геології та надр видала газодобувній компанії East Europe Petroleum LLC ще 11 спеціальних дозволів на надрокористування.

Про Крим. В анексованому Росією Криму німецька логістична компанія DHL продовжує вести свою діяльність через так звані "партнерські пункти обслуговування" в Керчі, Севастополі та Сімферополі.

Про лоукости. Міністр інфраструктури заявляє, що для розвитку регіональних аеропортів критично важливим є залучення туди бюджетних авіакомпаній.

Про Укртрансгаз. "Нафтогазу" не вдалося призначити поляка Станчака президентом "Укртрансгазу".

Про стипендії. Уряд прийняв рішення підвищити стипендії українським студентам на 18%.

Про ціни. Інфляція на споживчому ринку в жовтні 2017 року порівняно з попереднім місяцем становила 1,2%, з початку року – 11,5%.

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Заборонені мільярди: чи відбудеться велика приватизація у 2018 році

Через день, 9 листопада, Верховна Рада зробить першу спробу ухвалити закон про приватизацію. Чи допоможе він уряду вп'яте не провалити приватизаційний план — цього разу на 22,5 млрд грн?