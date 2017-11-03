OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про МВФ, про Нацбанк, про Артемсіль, про борги, про Коломойського, про ВВП.

Про Антонов. Росія і Україна ведуть закриті переговори щодо продовження льотної придатності літаків Ан-124-100 "Руслан", які використовує російська вантажна авіакомпанія "Волга-Дніпро".

Про МВФ. Міжнародний валютний фонд висуває 4 вимоги до України для отримання наступного траншу.

Про Артемсіль. Рахунки державного соледубовного підприємства "Артемсіль" увечері 2 листопада були заарештовані, робота підприємства може бути паралізована.

Про ВВП. Національний банк заявляє, що в 3-му кварталі 2017 року зростання української економіки становило 2%.

Про НБУ. Національний банк очікує одержання 3,5 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду, 0,5 млрд доларів від Світового банку та 1,5 млрд від розміщення єврооблігацій.

Про борги. Протягом наступних чотирьох років Україна щорічно має виплачувати 7 мільярдів доларів з погашення і обслуговування державного і квазідержавного боргу.

Про Коломойського. "Укртатнафта" (Кременчуцький нафтопереробний завод) заявляє про плани згорнути закупівлі сировини виробництва ПАТ "Укрнафта" через економічну недоцільність цих угод.

Ви хочете знати більше?

Прощайте, черги і "коридорна" корупціє! Як одна IT-система змінить Україну

В Україні запрацювала IT-система, яка може вирішити проблему черг до чиновників, позбавить країну від "коридорної" корупції і втричі знизить кількість довідок.

Винороб Євген Шнейдеріс: найкраща підтримка від держави — не заважати

Євген Шнейдеріс розповів про те, з чого починалася його виноробня, про стан галузі, проблеми, які створюють силовики, про місце України на виноробній карті світу, втрату Криму і про те, як відрізнити хороше вино від поганого.