НБУ ожидает 5,5 млрд долларов поступлений в 2018

Национальный банк ожидает получения 3,5 млрд долларов от Международного валютного фонда, 0,5 млрд долларов от Всемирного банка и 1,5 млрд от размещения еврооблигаций.

Об этом сообщается в октябрьском инфляционном отчете НБУ.

Отмечается, что значительные выплаты государственного сектора в 2019 году обусловливают потребность в дополнительном привлечении для аккумулирования необходимых объемов международных резервов.

В 2018 году ожидается привлечение очередных траншей от МВФ в размере 3,5 млрд долларов, а также получение кредита от Всемирного банка на сумму 0,5 млрд долларов.

После успешного размещения ОВГЗ на сумму 3 млрд долларов в 2017 году ожидается продолжение таких размещений и в последующие годы. Также по 1,5 млрд долларов в 2018 и 2019 годах.

Ожидается, что профицит сводного платежного баланса в 2017-2018 годах вместе с чистым поступлением средств от МВФ позволит увеличить международные резервы до 22,2 млрд долларов на конец 2018.

При этом министр финансов Александр Данилюк не исключает получения транша МВФ до конца текущего года.

Напомним, Международный валютный фонд выдвигает 4 требования к Украине для получения следующего транша.